Novelas que Luana Piovani fez: relembre os trabalhos da atriz

A famosa também é lembrada por seus trabalhos no cinema e como apresentadora

Luana Piovani é conhecida por papéis na televisão, cinema e teatro. Ela fez sua estreia na televisão em 1993, aos 16 anos, na minissérie Sex Appeal. Desde então, esteve em dezenas de outras produções na Globo e fora dela, incluindo seriados e outros títulos. Abaixo, relembre quais novelas Luana Piovani fez.

Novelas que Luana Piovani fez – Sex Appeal (1993)

Sex Appeal é uma minissérie, mas um dos trabalhos mais marcantes de Piovani, já que foi o seu primeiro papel na TV e a produção que a catapultou a fama.

Ela interpretou Angel, uma das protagonistas, uma linda jovem que sonha em se tornar modelo internacional e se inscreve em um concurso, onde conhece as outras personagens principais. Ao longo da trama, ela se apaixona pelo lutador de boxe Tony (Nico Puig).

Quatro por Quatro (1994) – Novelas que Luana Piovani fez

Um ano depois, Piovani conquistou seu segundo papel de destaque na televisão. Ela interpretou Maria Eduarda na novela Quatro por Quatro, uma médica que desmaiava quando via sangue.

A personagem conquistou o coração de todos os outros residentes. Ralado (Marcelo Faria), Danilo (Marcelo Serrado), Silvinha (Iris Bustamente) e Leandro (Hugo Gross) competiam por uma vaga no hospital e por ela. No final da trama, Duda se apaixona por Ralado e termina a novela ao seu lado.

Malhação (1997)

Em 1997, foi a vez de Piovani estrelar uma temporada de Malhação ao lado de André Marques. A personagem de atriz se chamava Patrícia, uma menina rica e esnobe que vive uma relação conturbada com Vodu (Pedro Vasconcellos), um jogador de futebol. O relacionamento entre o casal foi um dos grandes destaques da trama, chegando a ser chamada por Carlos Lombardi de uma variação de ‘A Dama e o Vagabundo’.

Suave Veneno (1999) – Novelas que Luana Piovani fez

Luana foi uma das protagonistas de Suave Veneno, exibida em 1999. Na trama, ela interpretou Maria Eduarda, filha caçula de Waldomiro (José Wilker) e Eleonor (Irene Ravache) e irmã de Maria Regina (Letícia Spiller) e Maria Antônia (Vanessa Lóes).

A personagem se apaixona por Eliseo (Rodrigo Santoro), sem saber que ele também está envolvido com sua mãe. Os dois foram par romântico na novela na mesma época que namoraram na vida real – o término de Piovani e Santoro rendeu uma grande polêmica para a carreira da atriz devido a uma traição.

Guerra dos Sexos (2012)

Piovani voltou às novelas em 2012, quando esteve no remake de Guerra dos Sexos como a feminista Vânia. A personagem é uma mulher moderna que não pensa em se casar e ter filhos. É o braço direito de Charlô (Irene Ravache).

Ela mantém um caso com com Felipe (Edson Celulari), mas acaba se apaixonando por Ulisses (Eriberto Leão) ao longo da trama.

Outros trabalhos da atriz

Além de novelas, Luana Piovani esteve em muitos outros seriados e filmes.

A atriz pode ser assistida em A Comédia da Vida Privada (1996), Labirinto (1998), Sai de Baixo (1998), Casseta & Planeta, Urgente! (2004), O Quinto dos Infernos (2002), entre outras produções. No cinema, se destacou em A Mulher Invisível (2009), ao lado de Selton Mello, e Família Vende Tudo (2011). Também foi apresentadora do programa de beleza Superbonita, no GNT.

Atualmente, Luana mora em Portugal e trabalha no país. Seu último trabalho foi em Auga Seca (2021), um seriado lugo-galego.

+ Final de Christian em Um Lugar ao Sol tem cadeia e solidão