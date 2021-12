No começo de O Cravo e a Rosa, Marcela (Drica Moraes) enganava seu pai com seu jeito doce e ingênuo. Ao longo da trama, a real personalidade de moça vem à tona, quando Bianca (Leandra Leal) decide contar que a filha de Joaquim (Carlos Vereza) está de olho na herança do patriarca. Relembre o momento em que Bianca desmascara Marcela em O Cravo e a Rosa.

Bianca desmascara Marcela em O Cravo e a Rosa

Joaquim descobre que Marcela não é sua única filha. O ricaço também é pai de Januário (Taumaturgo Ferreira), um caipira que trabalha na fazenda de Petruchio (Eduardo Moscovis) – o rapaz é fruto de uma aventura do passado. É claro que Marcela não aceita o novo irmão, até porque ela não quer dividir a herança quando seu pai morrer. Quando descobre que Joaquim já está fazendo um testamento, ela arma um plano para processar o próprio pai e impedi-lo de colocar Januário como um dos herdeiros.

Batista (Luís Mello), marido de Marcela, abre um processo para provar que Joaquim está louco por querer deixar sua fortuna para o caipira.

O banqueiro tenta enrolar Joaquim ao dizer que Marcela não sabe do processo, mas o ricaço não acredita e fica decepcionado ao perceber que sua filha só tem olhos para seu dinheiro.

“Minha filha, olhe nos meus olhos… você por acaso pensa que seu pai é doido?”, questiona Joaquim. “Você sabia que seu marido ia me processar? Você quer tirar o meu dinheiro?”, continua.

Marcela tenta se desvencilhar dos questionamentos, mas não consegue. “Papai, o senhor sabe que eu nunca liguei para dinheiro, faça o que quiser do seu testamento. Eu não quero seu dinheiro, não quero”, diz a vilã.

É então que Bianca conta tudo sobre as verdadeiras intenções de Marcela: “É mentira dela! A Marcela só pensa em dinheiro, ela escondeu todas as minhas joias. Eu já ouvi ela falando sobre esse testamento várias vezes com o papai, ela chamava até o irmão de jeca pelas costas. E foi ela sim que convenceu o papai a processar o senhor”.

A loira continua dizendo que foi Marcela quem convenceu Batista a proibi-la de de casar com o professor. Abalado, Joaquim disse que sempre soube das intenções da filha, mas não queria acreditar. “Fique sabendo Marcela, que nem nessa vida, nem em outra, você verá a cor do meu dinheiro”, finaliza o ricaço.

Assista o vídeo da cena em O Cravo e a Rosa:

Assistir O Cravo e a Rosa na Globo

Depois de duas reprises no Vale a Pena Ver De Novo e uma Viva, O Cravo e a Rosa ganhou mais uma edição especial na Globo.

A trama escrita por Walcyr Carrasco, inspirada em A Megera Domada de William Shakespeare, foi um dos maiores sucessos de audiência do horário das 18h. Exibida originalmente em 2000, a trama gira em torno do romance conturbado entre Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis).

O Cravo e a Rosa vai ao ar de segunda a sexta, às 14h40, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje.

