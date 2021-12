Quem fica com a herança de Joaquim em O Cravo e A Rosa?

Muriel/Marcela (Drica Moraes) é uma ambiciosa jovem que só pensa em dinheiro. Ela é filha de Joaquim (Carlos Vereza), e quando o homem morre, só pensa em colocar as mãos nos bens deixados pelo pai. Para a surpresa da vilã, o ricaço deixou suas propriedades para outra pessoa. Quem fica com a herança de Joaquim em O Cravo e A Rosa?

Januário é quem fica com a herança de Joaquim em O Cravo e A Rosa

No começo de O Cravo e A Rosa, Joaquim acreditava que sua filha era uma jovem doce e ingênua. Ele culpa Petruchio (Eduardo Moscovis) pela perdição de Muriel, já que a jovem passou a ser imprudente e se relacionar com vários homens após se apaixonar pelo caipira e ser rejeitada.

Muriel é o maior desgosto da vida de Joaquim, que acredita que a filha mancha sua honra. Mas, no decorrer da história, o ricaço descobre o verdadeiro caráter da jovem, que retorna à cidade sob o nome de Marcela após uma temporada fora.

Essa não é a única surpresa ao longo da trama de Joaquim: ele também descobre ser o pai de Januário (Taumaturgo Ferreira).

Muriel/Marcela obviamente não aceita o humilde rapaz como seu irmão. Quando Joaquim morre, a vilã nem pensa em dividir o dinheiro com o recém-descoberto parente, mas tem uma surpresa ao saber que seu pai deixou todas as posses para o porquinho de estimação de Januário, por estar muito decepcionado com ela.

Desesperada para colocar as mãos na herança, Muriel compra o animal de estimação, certa que agora herdará tudo que era Joaquim.

Ela é surpreendida ao descobrir que tudo não passou de um golpe planejado por seu pai antes da morte. O porco de estimação não herdou nada – Joaquim estava ciente do caráter da filha e instruiu seus advogados para que a história do animal fosse usada para distrair a vilã até que a situação de Januário estivesse regularizada.

Assim, Januário herda toda a fortuna sozinho. No final da novela, ele conquista Lindinha (Vanessa Gerbelli), que se arrepende de tudo o que fez e pede perdão.

O que acontece com Muriel/Marcela?

Após perder a herança para Januário, Marcela termina a novela na miséria.

O dinheiro obtido pelo pagamento da dívida vai para o gerente do hotel onde vive Marcela, já que a vilã estava há semanas sem pagar pela moradia.

Pobre, ela se une a Heitor (Rodrigo Faro) e os dois se tornam uma dupla de golpistas que se passam por irmãos para roubar dinheiro em jogos de pôquer.

