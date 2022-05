Relembre o que acontece com a Mel na novela O Clone - Foto: Reprodução/Globo

O que acontece com a Mel na novela O Clone

Os últimos capítulos da atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo estão cada vez mais próximos e chegou a hora de relembrar o que acontece com a Mel na novela O Clone. A moça se envolve com drogas e parece viver em um caminho sem volta.

O que acontece com a Mel na novela O Clone após envolvimento com drogas

Mel tem um final feliz na novela O Clone. Mas até lá, a filha de Lucas e Maísa viverá momentos de horror na trama de Gloria Perez ao se envolver com drogas.

Em um momento de fragilidade emocional e insatisfeita com acontecimentos em casa, a jovem aceita experimentar maconha com os amigos e depois acaba envolvida com drogas bem mais pesadas.

Ela entra em uma espiral de dependência, passa a roubar objetos em casa para manter o vício e em certo momento da trama até mora na rua. Envolvida em um romance com Xande (Marcello Novaes), que até então era seu segurança, Mel engravida, mas pouco depois perde o bebê.

Para piorar a situação, a mãe de Mel (Daniela Escobar) não gosta nada da relação da filha com Xande e por isso arma para que o rapaz seja preso injustamente, o que piora a situação da personagem de Débora Falabella.

Ao longo da novela O Clone, acontece de Mel chegar ao fundo do poço. A moça não consegue ficar longe das drogas, mas sabe que precisa de ajuda. Ela engravida pela segunda vez e dessa vez consegue dar a luz, mas tanto ela quanto o bebê correm risco, pois Mel ainda não se livrou do vício.

Após o nascimento da criança, ela reúne forças para ir a uma clínica de reabilitação e trata de sua saúde enquanto Xande cuida do filho do casal em casa. No final da novela O Clone, Mel aparece 1 ano mais velha. A jovem consegue ficar limpa e está em uma reunião ao lado da família, amigos – e seu grande amor Xande – em comemoração ao seu primeiro ano longe da dependência.

Além disso, em suas cenas finais, a moça aparece na frente da clínica Regininha, que abriu ao lado de Nando (Thiago Fragoso). A dupla vira parceira para ajudar outras pessoas que também lidam diariamente com o vício.

Debora Falabella precisou ser substituída na novela

Durante tudo o que aconteceu com Mel na novela O Clone, a personagem ainda passou por uma mudança de elenco. Débora Falabella ficou doente em abril de 2002, próximo a reta final da novela, e precisou ser substituída temporariamente. A atriz foi diagnosticada com meningite e precisou de afastamento de algumas semanas, mas não podia ser retirada da trama de O Clone com urgência, por ser uma das personagens centrais.

Por isso, Cynthia Falabella, irmã mais velha de Débora, entrou na novela. Ela atuou em alguns capítulos do folhetim, principalmente em cenas em que a personagem estava se movimentando bastante – como em partes de ação, em que Mel corria, se debatia, ou tinha atitudes que escondiam parcialmente o rosto – para que o público não ficasse incomodado com a mudança.

Que dia acaba O Clone no Vale a Pena Ver de Novo?

O Clone vai ser finalizado no dia 13 de maio, sexta-feira, no Vale a Pena Ver de Novo. Não haverá reprise do último capítulo, esse padrão da emissora é usado apenas para novelas inéditas ou reprises que são exibidas de segunda a sábado, como aconteceu com Império em 2021.

A partir do dia 16 de maio, segunda-feira, a faixa de horário será ocupada por A Favorita, sucesso de João Emanuel Carneiro. O folhetim foi ao ar de junho de 2008 a janeiro de 2009 e nunca foi reexibido na TV Globo ou o canal Viva. Assim como acontece com a novela O Clone atualmente, a reprise de A Favorita vai acontecer de segunda a sexta-feira, depois da Sessão da Tarde.

Relembre a trama de A Favorita:

