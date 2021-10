Gênesis: o que aconteceu com a esposa de Potifar?

Em Gênesis, Neferíades é interpretada por Dandara Albuquerque. Apesar de ser casada, ao longo da trama, a mulher tem um caso com Teruel (Amaurih de Oliveira) e dá em cima de José (Juliano Laham). No final da novela, a personagem terá um destino cruel. Veja o que aconteceu com a esposa de Potifar e qual será seu fim.

O que aconteceu com a esposa de Potifar?

Neferíades é a esposa de Potifar (Val Perré), homem de confiança do Faraó. Ao longo da trama, além de ter um caso com Teruel, ela chega a acusar José de ter abusado dela.

Seu envolvimento com outros homens a levará para um trágico fim. Após ter sido flagrada na cama com Teruel, Neferíades foi arrastada por Portifar, ainda enrolada nos lençóis e castigada. Por causa da traição, José acabou sendo inocentado da acusação de estupro.

De acordo com o Notícias da TV, Neferíades terá seu rosto desconfigurado por Potifar e será mutilada. Abandonada, a personagem até chega a se prostituir por um prato de comida. Além disso, ela passará a usar um véu para cobrir seu nariz cortado.

O único que irá ajudar a mulher será Teruel, seu amante. Ele a levará para o Alto Egito, mas a mulher será expulsa. “Ele tem muito medo da fúria dos deuses, não vai arriscar provocar nenhum deles tendo uma mulher maldita entre nós”, dirá o o inimigo de Sheshi (Fernando Pavão).

Teruel a ajudará a voltar para o Baixo Egito e a levará até uma estrada no meio das areias do Saara, para evitar que a mulher sofra retaliações, mas não poderá seguir com ela por todo o caminho.

A mulher então partirá sozinha, andando pelo deserto, e morrerá.

Que horas começa a novela?

Gênesis é exibida de segunda a sábado, na faixa das 21h, na Record. Porém, apenas os capítulos da semana são inéditos. No fim de semana a emissora reexibe os melhores momentos dos últimos episódios.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. Para ter acesso ao sinal ao vivo da Record, é necessário fazer um cadastro gratuito.

