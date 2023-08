O que acontece com Caio em Terra e Paixão?

Caio (Cauã Reymomd) vai correr risco de morte nos próximos capítulos de Terra e Paixão. O primogênito será alvo de uma emboscada após começar a investigar a morte de Daniel (Johnny Massaro), mas contará com a ajuda de Aline (Barbara Reis) para se salvar. O que acontece com Caio na novela começará a ser exibido nesta quarta-feira, 2.

Caio morre na novela Terra e Paixão?

Caio será surpreendido por um carro que o seguirá pela estrada. O primogênito logo vai perceber que está sendo perseguido e tentará fugir da situação, mas sofrerá um atentado. Homens encapuzados que dirigem o veículo em alta velocidade vão atirar no rapaz, fazendo com que ele perca o controle.

Aline (Barbara Reis) também estará na estrada neste momento e verá o carro de Caio. "Meu Deus! É o carro do Caio. Estão perseguindo ele", se surpreenderá a viúva.

Destemida, a professora ouvirá os tiros e correrá em direção ao rapaz para salvá-lo. "Caio, Caio, fala comigo. Anda, Caio, responde", dirá ela ao chegar até o rapaz.

O filho de Antônio acorda, ainda meio zonzo, dizendo que a viúva salvou sua vida. "Eles queriam me matar. Foi você quem me salvou", afirma.

O primogênito vai sair ileso do acidente, mas ficará ainda mais convencido de que há algo errado sobre a morte de Daniel. O atentado acontece logo depois que o rapaz questiona Eugênio (Eucir de Souza) sobre ele ter mexido nos frios do carro do advogado - também é mostrado que o mecânico liga para uma pessoa misteriosa e diz que o personagem de Cauã Reymond está desconfiado.

Depois de se recuperar do acidente, o primogênito ficará no centro de mais uma discussão. Antônio contará para Irene (Glória Pires) que Caio será seu sucessor, deixando a madame furiosa.

A mãe de Petra (Debora Ozório) alegará que a filha está se recuperando, mas o empresário está convicto de que Caio é a melhor pessoa para assumir os negócios da família. Com a notícia, Irene vai armar mais um plano para que o rapaz não fuja do casamento com Graça (Agatha Moreira).

Graça e Irene enganam o primogênito, que desiste do casamento

Irene vai fazer de tudo para que Caio se case com Graça, assim as mulheres vão conseguir colocar as mãos na fortuna dos La Selva como tanto desejam.

Com medo de que o filho de Antônio desista da união, a madame irá contratar um falso médico para dizer ao rapaz que Graça e o bebê correm risco de morte. A megera dirá ao enteado que a loira não está bem, fazendo com que ele fique preocupado.

"Ela sofre, fica tensa quando você não aparece. E hoje passou mal, perdeu sangue. O médico veio aqui e agora ela está de cama, mas... o médico ainda vai dar um diagnóstico, está no quarto com ela. Ela está fraca e a criança... pode estar entre a vida e a morte. Também não sabemos se a Graça resistirá", dirá Gladys (Leona Cavalli).

Caio ficará completamente atordoado com a notícia e prometerá a Graça que não vai abandoná-la. No entanto, Lucinda (Débora Falabella) comentará com Aline que Irene pode ter contratado médicos falsos para enganar o primogênito.

Desconfiado, Caio questionará Graça se ela está tentando enganá-lo. A dona da boutique vai fingir um desmaio para escapar da pergunta.

Apesar dos esforços de Irene e Graça, o plano das interesseiras não vai dar certo. Isso porque na próxima semana, o moço ficará atordoado ao ver Aline entrando na igreja no dia de seu casamento e abandonará a loira no altar, causando mais um escândalo na família.

