O que acontece com Ernesto no final da novela Te Dou a Vida?

Se engana quem acredita que Ernesto (Jorge Salinas) é um pai de família bom e responsável. O personagem guarda um passado escuro que virá à tona mais adiante na novela. Seus atos trarão uma grande consequência para ele e sua família, e em breve o público vai descobrir o que acontece com Ernesto na novela Te Dou a Vida.

O que acontece com Ernesto na novela Te Dou a Vida?

Mais adiante na novela, será revelado que o marido de Helena (Eva Cedeño) mentiu o tempo inteiro sobre quem ele realmente é. Na verdade, ele não se chama Ernesto – seu nome é Miguel Fernandes.

Há anos atrás, Miguel trabalhava para Isabel (Luz María Aguilar), mãe do verdadeiro Ernesto. O impostor era muito amigo do homem de quem roubou a identidade, mas no fundo tinha inveja dele. Um certo dia, os dois foram viajar juntos para o Canadá, mas Ernesto acabou morrendo durante viagem. Quando Miguel voltou para o México, ele resolveu assumir a identidade do falecido.

Para que Isabel não expusesse a farsa, o falso Ernesto passou a drogar a mulher, para que todos acreditassem que ela estava louca – ela acaba sendo internada em um sanatório.

Final de Ernesto

Quando Ernesto se casa com Helena, ela nem imagina quem ele é de verdade. É apenas no final de Te Dou A Vida que o vilão é revelado para a sua família.

Todos descobrirão que Ernesto na verdade se chama Miguel, e que ele se aproveitou da morte do amigo para ascender socialmente. Nos últimos capítulos, ele será preso ao tentar fugir do país e responderá por falsidade ideológica.

Helena ficará em paz após tanto ser atormentada pelo ex-marido e poderá viver feliz com Pedro (José Ron) e seu filho Nícolas (Leonardo Herrera).