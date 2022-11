Garota ficará furiosa ao ver Monteiro dando aula no seu colégio

O que acontece com Isa na novela Travessia?

Isa vai deixar seus pais aflitos nos próximos capítulos de Travessia. A adolescente ficará revoltada ao ver Monteiro dando aula em seu colégio e decidirá fugir de casa. O sumiço da adolescente vai deixar o professor e Laís em pânico, que vão pedir pela ajuda de Helô. Afinal, o que acontece com Isa?

O que acontece com Isa? Fuga vira caso de polícia

Isa vai fugir de casa em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira, 20, na novela Travessia. Monteiro começará a trabalhar oficialmente na escola onde a jovem trabalha, e a menina não reagirá bem ao ver seu pai dentro da sala de aula. Furiosa com a situação, ela não voltará para casa após o colégio e deixará os pais preocupados.

O professor e a advogada vão ficar cada vez mais desesperados com o sumiço da adolescente e pedem a ajuda de Helô para encontrar a garota.

A delegada irá entrar em ação imediatamente e logo colocará um fim no sofrimento dos pais. Na manhã seguinte, Helô conseguirá encontrar a adolescente rebelde através dos dados celulares dela e descobrirá o que acontece com Isa.

Isa não irá longe - ela vai ficar escondida na casa de uma amiga. A policial vai levar pessoalmente os pais da garota para encontrá-la, que vão ficar aliviados. As cenas vão ar na terça-feira, 22.

Apesar de Isa reprovar a presença de seu pai no colégio, o professor de história continuará trabalhando na escola de sua filha. Na quinta, Karina (Danielle Olimpia) era elogiar a aula do marido de Laís para a colega, que ficará surpresa.

O que acontece com Theo em Travessia é mistério para o público

Além de Isa, Theo também dará trabalho para seus pais. O público já acompanha a dependência digital do garoto, que passa o dia inteiro na frente do compudor.

Os pais do garoto estão muito mais preocupados com Isa, que vai para muitas festas e tem um rendimento escolar mediano, e esquecem que o segundo filho também precisa de atenção. Theo tem feito ligações misteriosas e comprado itens caros, que geram a desconfiança de sua irmã.

Ele também vem recebendo visita misteriosas enquanto seus pais não estão em casa, o que levantou algumas suspeitas por parte de Isa.

O público ainda não sabe o que está acontecendo com Theo. Na web, parte da audiência desconfia que ele pode estar sendo vítima de algum criminoso na internet.

Quem interpreta Isa em Travessia?

Isa é interpretada pela atriz Duda Santos em Travessia, de 20 anos. A artista está em sua segunda novela na Globo e já emplacou uma personagem no horário nobre.

Seu primeiro trabalho como atriz na televisão foi em 2019, quando esteve em Malhação: toda forma de amar. Ela começou a carreira fotografando para lojas de roupa da comunidade onde morava, mas logo decidiu seguir como atriz.

Em entrevista ao Extra, a jovem contou que viveu uma experiência parecida com a de Isa em relação aos seus pais. "Sempre tive um pai muito rígido, que não era tão presente mas sempre quis dar pitaco na minha vida. Já minha mãe era muito amiga e meu irmão também. A história de Isa é muito próxima ao que vivo dentro de casa", disse.

Apesar de não contracenar com Jade Picon, a atriz construiu uma amizade com a influenciadora digital, que está na trama como Chiara. As duas já postaram alguns cliques juntas na redes sociais.

Além de Travessia, Duda Santos também está no filme "Pronto, falei" que chega aos cinemas em 8 de dezembro. Nicolas Prattes e Rômulo Arantes Neto também estão no elenco.