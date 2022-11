Busca por cropped de Brisa da novela Travessia dispara; veja como fazer

As buscas pelo figurino do folhetim das 9 dispararam, especialmente sobre a blusa de crochê da Brisa da novela Travessia. Na trama de Glória Perez, a personagem de Lucy Alves é maranhense e mergulha na cultura do estado. E como o fãs da mocinha perguntaram dos looks dela, resolvemos ajudar e mostrar como é possível fazer fazer a peçax se inspirando na protagonista do folhetim da Globo.

Como fazer a blusa de crochê de Brisa da novela Travessia?

A primeira dica é de como fazer seu próprio cropped de crochê igual ao que Brisa usou na novela. A peça tem uma mandala no peito, que é um símbolo bastante utilizado por hinduístas e budistas.

O passo a passo é do canal Martica Atelie Designer, que ensina diversos conteúdos diferentes envolvendo a técnica artesanal. Para a tarefa, é necessário linha, agulha nº 3, tesoura, fita métrica e agulha de tapeçaria.

Cropped de crochê com detalhes

O canal Jô ponto a ponto também mostra como fazer a peça chochê com a mandala no peito igual o de Brisa da novela Travessia. A artesã já mostra no começo do vídeo como ficou o resultado e dá algumas dicas de como você irá se guiar ao longo da confecção.

Diferente do canal Martica Atelie Designer, o Jô ponto a ponto usa uma agulha nº 2 para a tarefa. Além disso, o canal já te dá as medidas corretas para fazer peças que vão do pp ao gg.

Cropped colorido de crochê de Brisa

Outro cropped que marca o figurino de Brisa desde o começo da novela é uma peça de crochê colorida de frente única e com amarração regulável no pescoço e nas costas.

Esse passo a passo para a confecção da peça é do canal Ina Crochê Mania, que traz uma peça de tamanho p no vídeo, mas ensina como fazer o cropped em qualquer tamanho.

Entre os materiais usados, foram utilizados 8 novelos de cores diferentes - laranja, roxo, azul claro, vermelho, verde bandeira, rosa claro e branco - agulha nº 1.75, um tecido malha 100% algodão para o forro, agulha de tapeçeiro e tesouro para remates.

Para o público infantil

E não são apenas os adultos que gostam de se inspirar nos personagens da televisão, a criançada também gosta de reproduzir os looks em casa. Por isso, também tem dica de como fazer os croppeds de Brisa da novela Travessia para o público infantil.

O canal Silvia Matos Crochê fez o modelo para crianças do cropped com a mandala no peito. Ela usou um novelo, agulha 2mm e tesoura.

Em outro vídeo, Silvia também mostra como fazer o cropped colorido de Brisa para crianças de 3 a 5 anos. Foram utilizados novelos de diversas cores, malha para o forro, agulha de costura, tesoura, fita métrica e agulha de crochê 1.75mm.

Além dos croppeds de Brisa

E para quem quer se aventurar no mundo do crochê, mas não é fã de croppeds como os de Brisa da novela Travessia, também tem dica. O canal Tricô e Crochê de Bianca Schultz ensina como fazer uma blusa de crochê que você já pode estrear no ano novo, que está logo aí.

A peça imita uma camiseta e serve para os que preferem peças maiores e que cubram mais partes do corpo. Entre os materiais usados, foram necessários alguns novelos brancos, agulha de crochê 6mm, agulha de tapeçaria e fio barroco.

