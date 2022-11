O que acontece com Theo em Travessia? Jovem tem dependência digital

O que acontece com Theo em Travessia? Conheça trama do garoto - Foto: Reprodução/Globo

Interpretado pelo ator Ricardo Silva, o filho gamer de Laís e Monteiro está escondendo um segredo e não divide nem com a irmã. Ao que tudo indica, o rapaz ainda pode se meter numa fria, mas o que acontece com Theo em Travessia?

O que acontece com Theo em Travessia, filho de Monteiro e Laís

A trama de Theo na novela Travessia abordará a dependência digital e mostrará os perigos que o constante contato com a vida virtual pode ter na vida dos jovens. E com o andamento da trama já é possível ver que o futuro do garoto caminha para um grande confusão.

O garoto tem uma amizade misteriosa na trama, já mentiu para os pais mais de uma vez para faltar a aula e recebeu o estranho em casa sem contar para ninguém. Isa, a irmã de Theo, já percebeu que algo de estranho está rolando com o garoto e o colocou contra a parede, mas não obteve respostas.

A jovem também já notou que o irmão arranjou dinheiro e gastou em aparelhos eletrônicos caros. Já os pais da dupla continuam no escuro. Monteiro é o que se mais se preocupa, mas Laís sempre pensa que o marido está exagerando em suas indagações e mal percebe o que tem se passado em sua casa com o filho. Isa é a mais atenta para o problema.

Até agora, não foi revelado quem é a amizade misteriosa do rapaz, mas ao que tudo indica, faz parte do vício do garoto no mundo digital.

Durante as coletivas de imprensa que antecederam a estreia do folhetim, Indira Nascimento, que interpreta Laís, a mãe de Theo, comentou que o assunto retratado na novela sobre a dependência digital é novo e também muito importante.

+Brisa e Ari ficam juntos? O que acontece em Travessia

Quem é o ator Ricardo Silva

Ricardo Silva nasceu em 30 de novembro de 2007. Apesar da pouca idade, o ator não é nenhum estreante e já tem experiência na televisão, cinema e teatro. Além das aulas de atuação, Ricardo também estudou dublagem, dança e já participou de desfiles e peças publicitárias.

Em 2016, o ator esteve nos palcos do teatro com o musical infantil Brasileirinhos, em que ele interpretou Cartolinha. No ano seguinte, apareceu no curta-metragem Luci como o personagem Anthero. Entre 2016 e 2018, Rafael esteve em duas webséries, Bora Sonhar (2016 - 2017) como o personagem Gabriel/Biel, e Audição, como Lucca.

Antes de pisar nos estúdios da Globo, o ator já havia trabalhado na TV Record e experimentado o mundo das novelas. Em 2017, ele interpretou Saul na produção bíblica do canal de Edir Macedo O Rico e Lázaro.

Foi em 2018 que ele fez sua estreia na Rede Globo, com a série Se eu Fechar os Olhos Agora, que conta com nomes como Murilo Benício, Débora Falabella, Antonio Fagundes e Mariana Ximenes no elenco. A série Impuros (2017 - 2019), da Fox Premium, também é um dos destaques do currículo e Ricardo Silva, em que ele interpreta Ayrton.

Agora em 2022, Ricardo estreia no horário nobre da Globo ao dar vida ao personagem Theo de Travessia, com uma trama que abordará a dependência digital. Em entrevista ao site Cultura e Negócios, em outubro de 2022, Ricardo disse que sempre sonhou em ser ator e que desde pequeno tenta ingressar na profissão.

Sobre seu personagem em Travessia, Ricardo frisou que é bem diferente do rapaz, pois troca qualquer jogo de videogame pela chance de atividades longe das telas, como jogar bola e soltar pipa.

Leia também

Novela de 1988 vai substituir Pão Pão Beijo Beijo no canal Viva

Rolando Boldrin novelas: relembre a carreira desde a TV Tupi