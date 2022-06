O que acontece com Juma e Zé Lucas? Velho do rio põe fim em paquera

Desde que o primogênito de Zé Leôncio colocou os olhos na namorada de Jove, um triângulo amoroso tomou conta da novela Pantanal. O que acontece com Juma e Zé Lucas na trama tem deixado o público aflito em casa. Os dois não se tornaram um casal, mas também não deram um basto aos flertes e olhares entre eles. Porém, o velho do rio vai agir e acabará com a enrolação da dupla.

O que acontece com Juma e Zé Lucas na novela Pantanal?

O que acontece com Juma e Zé Lucas em Pantanal é que o romance não vinga. Os dois passam a viver juntos na tapera depois que Juma termina seu romance de uma vez por todas com Jove, ao acusar o amado de trair sua confiança quando o caçula de Zé Leôncio revela uma foto do velho do rio sem permissão. No entanto, Zé Lucas e Juma não se tornam namorados durante o convívio na tapera, pois o velho do rio resolve agir e tem uma séria conversa com Juma.

Após a conversa com o velho do rio, Juma e Zé Lucas se afastam e o triângulo amoroso é desfeito. Para quem não lembra os acontecimentos da versão de 1990, a entidade vai até a tapera enquanto Juma ainda está morando com Zé Lucas e aconselha a jovem. O velho diz para ela que deve mandar Zé Lucas embora para evitar uma guerra entre irmãos. Além disso, ele também diz que a menina-onça deve perdoar Jove.

Nestas cenas da versão original e que devem ser repetidas no remake de 2022, Juma admite que sente saudade de Jove e manda Zé Lucas embora. Apesar de Zé Lucas não esquecer Juma de um dia para o outro, ele fica ocupado com o retorno de Erika. A jovem é uma jornalista que se envolve com Zé Lucas antes do peão ir morar com Juma.

Quando Zé Lucas deixa a tapera de Juma e retorna para a fazenda do pai, ele descobre que Erika está de volta ao pantanal e diz estar grávida. O primogênito do rei do gado é pressionado pelo pai da moça a se casar com ela. Zé Lucas confessa que ainda ama Juma, mas segue em frente e resolve ir para o altar com Erika. O rapaz diz ao pai que pretende deixar o pantanal depois que se casar com a jornalista e que antes deseja se reconciliar com Jove.

Os irmãos se acertam quando Zé Lucas pede perdão para o irmão mais novo e garante que nada aconteceu entre ele e Juma enquanto viviam juntos na tapera. Alguns capítulos mais tarde, Zé Lucas diz ao irmão que não está mais apaixonado por Juma e que a vê apenas como sua própria irmã. A reconciliação de Jove e Juma demora um pouco, mas os dois contam com a ajuda do velho do rio como cupido e acabam retomando o romance.

Quando vai acabar o envolvimento de Juma e Zé Lucas no remake?

Ainda vai demorar para o público conferir o que acontece com Juma e Zé Lucas em Pantanal após a intromissão do velho do rio, que separa os dois de vez. Pelos resumos liberados pela Globo, até os primeiros dias do mês de julho, Juma e Zé Lucas ainda não estarão vivendo juntos na tapera. A convivência dos dois dura uma boa leva de episódios, e só então o velho do rio conversa com Juma e diz para a moça mandá-lo de volta para a fazenda.

Por isso, é preciso ter paciência com o andamento da trama. Será necessário esperar até no mínimo o final de julho ou meados de agosto/setembro para o término do triângulo amoroso entre os irmãos e Juma.

Zé Lucas vai trocar atenção de Juma por Erika – Quem será ela?

Quando Zé Lucas for embora da tapera de Juma e a relação dos dois esfriar por conta dos conselhos do velho do rio. Zé Lucas ficará ocupado com o retorno de Erika e começará a esquecer a amada do irmão. Mas afinal, quem é essa mulher? Erika é uma jornalista que vai ao pantanal para fazer uma reportagem sobre o bioma e acaba na fazenda de Zé Leôncio. Ela é filha de um deputado, que mais tarde se mostrará muito interessado no dinheiro e prestígio de José Leôncio.

Para quem não sabe, a gravidez que obrigará Zé Lucas a subir ao altar com a moça será falsa. O peão vai descobrir a verdade pouco antes de selar a união com a moça e por isso os dois vão terminar. Na reexibição do SBT de Pantanal, em 2008, Erika apareceu pela primeira vez por volta do capítulo 79, ficou com Zé Lucas durante alguns episódios, e retornou para a trama no capítulo de número 100.

É bom lembrar que a versão exibida no SBT contou com cortes e por isso foi menor que a transmissão da Manchete. Enquanto em 1990, Pantanal ganhou mais de 200 capítulos, em 2008, 187 foram ao ar. No remake da Globo, esse número será menor ainda, no total serão lançados cerca de 170.

Na versão original do folhetim de Benedito Ruy Barbosa, o papel de Erika ficou com a atriz Gisela Reimann, que também atuou em A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), Sonho Meu (1993), Viver a Vida(2009 – 2010), entre outras. Já no remake da TV Globo, a missão de interpretar a jornalista é de Marcela Fetter. A gaúcha já atuou em Malhação – Seu Lugar no Mundo (2016), Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018) e Verona (2021).

