Quem é Erika em Pantanal? Repórter se envolverá com Zé Lucas

Quem é Erika em Pantanal é o que o público irá se perguntar em breve. A personagem será vivida por Marcela Fetter na trama de 2022 e será introduzida na novela durante os próximos capítulos do folhetim da Globo. A jovem repórter viverá um romance com o filho mais velho de José Leôncio e vai dar muita dor de cabeça para a família.

Quem é Erika na novela Pantanal da Globo?

Erika é uma jornalista que vai ao Pantanal para escrever sobre o bioma e sustentabilidade. Durante sua viagem pelo local, ela conhece José Lucas de Nada e começa um romance com o caminhoneiro. Depois de muito namoro, que envolve cenas quentes no rio, a moça vai deixar o pantanal para trás.

No entanto, ela retornará alguns capítulos mais tarde, desta vez acompanhada do pai. Candidato a deputado, o pai de Erika na novela Pantanal tem interesse de aparecer ao lado do “rei do gado”, José Leôncio, como defensor da natureza, para fins de publicidade. Neste retorno ao pantanal, Erika revela que está grávida de Zé Lucas, o que deixa todos em choque.

O pai da moça diz que algo precisa ser feito para reparar a situação e Zé Lucas confessará para Zé Leôncio que está apaixonado por Juma, mas que aceitará se casar com Erika, para fazer a coisa certa. Porém, o casório não irá acontecer, pois antes de dizer “sim” no altar, Zé Lucas vai descobrir que a gravidez é falsa, o que colocará fim ao relacionamento da dupla de uma vez por todas.

Atriz Marcela Fetter

Marcela Fetter tem 26 anos de idade e é natural do Rio Grande do Sul. A jovem deu início a carreira de atriz aos 10 anos de idade, quando começou no teatro. Mais velha, aos 17, ela se mudou para São Paulo para estudar e também somou alguns trabalhos como modelo.

Hoje formada em artes cênicas, a famosa continua ativa na carreira da atuação e agora será Erika na novela Pantanal. A primeira aparição da famosa nas telinhas da Globo foi em 2016, quando viveu Flavia em Malhação – Seu Lugar no Mundo. A estreia da jovem foi em uma das principais personagens da trama, que chegava para balançar a relação do casal Luciana (Marina Moschen) e Rodrigo (Nicolas Prattes) na novela.

Depois, a gaúcha conseguiu ingressar na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018). Além de Erika da novela Pantanal, seu trabalho mais recente é Verona (2021). No teatro, a atriz já esteve em A Escada, Um fato e um Ato, Noite de Reis, entre outras peças.

Quem foi Erika em 1990?

Em 1990, Erika foi vivida na novela Pantanal pela atriz Gisela Reimann. Hoje com 55 anos de idade, este foi o primeiro trabalho da paulista nas telinhas. Depois, ela apareceu em outra produção da Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991).

Pouco depois, em 1993, ela conquistou espaço na TV Globo, em que foi Alice em Sonho Meu. Em 1997 ela foi para a Record, em que atuou em Direito de Viver e Por Amor e Ódio (1997 – 2000).

Após alguns anos afastada das telinhas, a atriz retornou como Marta na novela Viver a Vida(2009 – 2010), da Globo. Em seguida, ela esteve em Beleza S/A (2013), Psi (2014), O Negócio (2014), Vizinhos (2015) e Malhação (2017). O trabalho mais recente da famosa na frente das câmeras foi a novela Gênesis, da Record, como a personagem Jalia.

