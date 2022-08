O que acontece com Juma no final de Pantanal?

Ficar ao lado de Jove (Jesuíta Barbosa) é o que acontece com Juma no final de Pantanal. A mocinha finalmente vai se acertar com seu amado e terá um desfecho feliz na fazenda, onde criará a filha do casal que nascerá na reta final do remake em exibição na Globo.

O que acontece com Juma no final de Pantanal: ameaça de Solano, nascimento de filha e mudança para a fazenda

Até o público descobrir o que acontece com Juma no final de Pantanal, muitos acontecimentos ainda irão ocorrer na vida dos mocinhos da novela das nove. Em cenas que devem ir ao ar em 20 de agosto, a menina-onça e o caçula finalmente vão se acertar. Após ser convencida por Filó (Dira Paes) e pelo Velho do Rio (Osmar Prado), a jovem finalmente perdoa o marido.

Mas Juma ainda não terá paz na novela das nove. Ela será um dos alvos de Solano (Rafa Sieg), matador de aluguel contratado por Tenório (Murilo Benício) para colocar um fim na vida da família de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Depois de dar um tiro em José Lucas (Irandhir Santos), que sobreviverá à tentativa de assassinato, Solano tentará matar a menina-onça. A protagonista é feita refém do bandido, que diz que irá esperar que o bebê dela nasça para que possa matá-la.

Antes que Solano possa fazer qualquer mal para a jovem, ela se transforma em onça-pintada e ataca seu algoz. O criminoso acaba sendo morto por Juma e sai de cena no folhetim.

Em seguida, a filha de Juma virá ao mundo. Maria Marruá Leôncio, como é batizada a menina, nasce dentro de uma canoa no rio, assim como aconteceu com sua avó. Jove estará viajando quando sua esposa começar a entrar em trabalho de parto, que optará por ter a criança sozinha. Ela obviamente contará com a proteção do Velho do Rio (Osmar Prado).

Juma também deixará sua amada tapera. No último capítulo da primeira versão da trama, é mostrado que a mocinha está na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) com o resto da família de seu amado. Ela, inclusive, é quem consola Jove após o rapaz sofrer uma grande perda.

Pantanal termina com um salto no tempo que mostra a filha de Juma e o filho de Irma (Camila Morgado) já crianças, com quase 10 anos. Eles aparecem conversando com o Velho do Rio e pedem para a entidade conta a história sobre a mulher que vira onça.

Quantos filhos Juma e Jove tem?

Jove e Juma terão apenas uma filha em Pantanal. Na primeira versão do folhetim, a menina foi interpretada por Leandra Leal, que na época tinha apenas 8 anos – a atriz é filha de Ângela Leal, intérprete de Maria Bruaca em 1990.

Já no remake, quem vai viver a filha da menina-onça será Lia Luperi, filha de Bruno Luperi e bisneta de Benedito Ruy Barbosa. Theo Luperi, filho mais velho do autor, também estará na trama interpretando o filho de Irma e Trindade (Gabriel Sater), que acaba sendo criado pela ruiva ao lado de José Lucas.

“Ter quatro gerações envolvidas nessa história agora, poder fazer a adaptação e pra fechar ter os filhos fazendo participação… isso, de certa forma, faz valer a máxima da música que o Marcus Viana compôs: ‘Os filhos dos filhos dos nossos filhos verão'”, disse Bruno em entrevista ao Gshow.

Lia e Theo devem aparecer somente no último capítulo da novela, previsto para ir ao ar em outubro deste ano. O desfecho da novela também mostra mais três casamentos na fazenda que marcam o final feliz dos personagens, além do emocionante encontro entre José Leôncio e o Velho do Rio.