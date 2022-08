Zé Lucas morre na novela Pantanal? Veja desfecho

Na reta final da novela, será levantada a dúvida se Zé Lucas morre na novela Pantanal após o primogênito levar um tiro de Solano (Rafa Sieg), matador contratado por Tenório (Murilo Benício) para destruir a família de José Leôncio (Marcos Palmeira). Apesar do atentado, o peão teve um final feliz na primeira versão da trama.

Zé Lucas morre na novela Pantanal? Como foi em 1990

Zé Lucas (Irandhir Santos) não morre em Pantanal. Apesar das visões de Trindade (Gabriel Sater) e do tiro que ele levará de Solano, o primogênito terminará a novela sã e salvo.

O destino de José Lucas estava ameaçado, conforme previsto pelo ‘cramulhão’. O endiabrado falou várias vezes que o primogênito teria um final trágico se não esquecesse a paixão que ele sente por Juma (Alanis Guillen) – em uma disputa pelo coração da onça, Jove (Jesuíta Barbosa) levaria a melhor e o ex-caminhoneiro terminaria o duelo morto.

Passado o amor pela cunhada, o caminho de Zé Lucas parece ter mudado quando ele conheceu Érica (Marcela Fetter), mas o filho mais velho do rei do gado não terá sossego pelo menos até os capítulos finais da novela.

Quem vai aterrorizar a vida dos Leôncio será Tenório. O marido de Zuleica (Aline Borges) contratará Solano, matador de aluguel, para dar um fim no fazendeiro e seus filhos. Com raiva da família que acolherá Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e interessado em se apossar das terras do pai Jove, o vilão tramará uma vingança contra o rei do gado.

A primeira vítima de Solano será Zé Lucas. O peão estará cavalgando sozinho nas terras do pai quando será atingido por um tiro disparado pelo bandido.

O primogênito agonizará sozinho na mata e ficará entre a vida e a morte. Mas o filho de Generosa (Giovanna Cordeiro) não passa dessa para uma melhor: ele será salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que cuidará do neto e se certificará que ele continue vivo.

Depois que estiver recuperado, José Lucas retorna para a fazenda, onde continuará morando até o final da trama de Bruno Luperi.

José Lucas e Érica ficam juntos?

José Lucas e Érica não ficaram juntos na primeira versão de Pantanal e o mesmo deve acontecer no remake em exibição na Globo.

O primogênito já descobriu que a loira está grávida e aceitou se casar com ela. O caminhoneiro se mudará para São Paulo para ficar ao lado da mãe de seu filho e os dois vão começar a organizar os preparativos para o casamento. No entanto, a cerimônia não acontecerá.

Na novela de 1990, Zé Lucas descobria que a gravidez de sua amada era falsa e que ela só estava interessada em colocar as mãos na herança de José Leôncio e seu pai Ibraim (Rubens Corrêa/Dan Stulbach) que queria tirar ganhos políticos com a união. O primogênito desistiu do casamento após a exposição da farsa e retornou para o Pantanal.

Já em 2022, o casamento também não acontecerá, mas haverá uma mudança na história de Érica. A jornalista realmente está grávida, mas sofrerá um aborto espontâneo antes da cerimônia. Ibraim vai pedir para que a filha não conte o ocorrido para o noivo, mas ele descobrirá antes de assinar os papéis.

Qual o final em Pantanal?

O final de José Lucas em Pantanal é ao lado de Irma (Camila Morgado). Na primeira versão da trama, o peão ficou com a ruiva após ela ser abandonada por Trindade. O primogênito assumiu a criação do filho da tia de Jove e construiu uma família com ela.

O ex-caminhoneiro segue carreira na política. Sob a influência de Ibraim, Zé Lucas é eleito vereador. Ele também toca os negócios do pai ao lado dos irmãos Jove e Tadeu (José Loreto).

O desfecho da história do primogênito e dos demais personagens será exibido na primeira semana de outubro, quando a novela chega ao fim. O remake adaptado por Bruno Luperi será substituído por Travessia, de Gloria Perez, protagonizada por Lucy Alves, Jade Picon, Chay Suede e Lucy Alves.