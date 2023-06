O que acontece com Marina e Diogo em Mulheres Apaixonadas

Interpretados por Paloma Duarte e Rodrigo Santoro, Marina e Diogo viveram um romance cheio de altos e baixos na novela Mulheres Apaixonadas. A ciumenta precisou lidar com um marido mulherengo que só se casou com ela por conta de uma gravidez inesperada. Relembre o trama do casal!

Marina e Diogo vivem relacionamento conturbado em Mulheres Apaixonadas

Marina e Diogo se casaram logo no começo da novela Mulheres Apaixonadas, depois da moça descobrir que estava grávida. Diogo foi o primeiro homem da vida de Marina e era um mulherengo icorrigível, mas aceitou ir ao altar já que ia se tornar pai.

No entanto, a união do casal não começa nada bem já que Marina e sua mãe Silvia (Natália do Valle) pegam Diogo aos beijos com Luciana (Camila Pitanga) no dia do casamento. Como era de se esperar, Marina fica possessa de raiva e ciúmes. Ela chega a pensar em acabar com tudo, mas o perdoa e segue com o casório.

Após o casamento, o casal vive em brigas e Marina morre de ciúmes de Luciana, que além de ser ex-namorada de Diogo, é prima dele. Os altos e baixos do casal são constantes e a intromissão da mãe da garota não ajuda, deixando Diogo irritado com seus comentários maldosos, já que ela não acredita que o casamneto deles irá durar muito.

Antes da metade da novela Mulheres Apaixonadas, uma tragédia atinge o casal, Marina perde o bebê que esperava do marido e fica desolada. Diogo diz que a ama e faz promessas que não vai deixá-la, porém, o casamento acaba esfriando e Marina sofre em busca da atenção do amado.

A jovem fica muito empenhada em tentar engravidar de novo, mas Diogo decide se separar da mulher por volta da metade do folhetim, por não aguentar mais as diversas brigas do casal. Desesperada, Marina chega a mentir para manter o marido e diz que está grávida novamente, mas poucos capítulos depois a menina confessa para a sogra que só estava tentando salvar o casamento e inventou a nova gestação.

Desolada com o fim do casamento, Marina quase morre. Certo dia, ela entra no mar e chega perto de morrer afogada, mas é salva por Diogo, que mergulha atrás dela. Marina sai desacordada da água, mas Diogo faz respiração boca a boca na esposa, que recobra a consciência.

Depois do episódio, Diogo e Marina chegam a voltar a ficar juntos mais uma vez, mas a união não dura muito. Alguns episódios mais tarde, depois de muito vai e vem, Diogo conversa com a esposa e coloca um ponto final no relacionamento. A cena é regada a muito choro e emoção, mas a garota aceita a partida do marido. Diogo supera rapidamente e vive uma fase de muita azaração sem compromisso, prometendo não se casar novamente nem algemado.

Quem fica com quem no final da novela?

Após Marina e Diogo se separarem de vez, a vida dos personagens toma outro rumo e cada um ganha um novo amor até o final da novela Mulheres Apaixonadas. Diogo chega a se envolver com Dirce (Lucielle di Camargo) na trama, mas acaba o folhetim ao lado de Luciana. Após morar um tempo em Nova York, o rapaz retorna dos Estados Unidos para buscar a amada no Brasil e os dois então se mudam em definitivo para a América do Norte.

Já Marina termina com Expedito (Rafael Calomeni), rapaz que era namorado de Lorena (Susana Vieira), a mãe de Diogo. A dupla se envolve na trama depois da separação da moça com Diogo, quando Marina acaba próxima do modelo por conta de seu trabalho como fotógrafa.

A dupla acaba apaixonada e se beija enquanto Expedito ainda é comprometido com Lorena. O bonitão acaba confessando a verdade para a namorada, que de coração partido o larga.

No desfecho da trama, Expedito e Marina ficam juntos, mas com o mesmo estilo de relacionamento explosivo e cheio de ciúmes que era o casamento de Marina e Diogo. As últimas cenas do casal são em um barraco feio porque a moça encontrou um lenço com batom nas roupas do amado.

