Quem era Isabel em Mulheres Apaixonadas?

Quem está revisitando a obra de Manoel Carlos ouviu falar de Isabel logo no primeiro capítulo da reprise de Mulheres Apaixonadas, mas deve ter ficado em dúvida sobre quem é a personagem de Cris Bonna, já que ela pouco aparece. A realidade é que a mulher morre logo no começo da novela, mas não é esquecida, pois dá às caras em flashbacks.

Isabel em Mulheres Apaixonadas

Interpretada pela atriz Cris Bonna, Isabel foi a primeira esposa de César (José Mayer), médico neurocirurgião que atua na clínica Dr. Moretti. Ela morre logo no primeiro capítulo de Mulheres Apaixonadas, após ficar um tempo no hospital e ser vítima de uma doença fatal.

No começo da trama, as primeiras cenas de César são sobre o funeral de Isabel. Pai e filha aparecem discutindo por conta do atraso para chegar até o local da cerimônia e por César não ter acordado Marcinha (Pitty Webo) para conversar com a mãe quando ligou do hospital. A mulher morreu durante a madrugada e deixou a menina desolada por não conversar com ela uma última vez.

Na época em que a novela foi lançada, o público conheceu brevemente Isabel na estreia, apenas com as cenas do velório em que Cris Bonna aparece em um caixão. Porém, a atriz ganhou espaço ao decorrer da trama e foi lembrada várias vezes em flashbacks.

A primeira cena de destaque de Isabel no folhetim foi no capítulo 7, quando o personagem de José Mayer conversou com a esposa sobre o início do ano letivo dos filhos e o casal acabou discutindo quando a mulher acusou o marido de não se importar com a família por conta do trabalho. Na mesma sequência, a mulher reclama de fortes dores de cabeça e precisa faltar a um jantar importante por causa do desconforto.

Em outros capítulos, a atriz dá às caras em novos flashbacks do marido, que assistiu a esposa ficando doente aos poucos e não conseguiu ajudá-la.

Ao longo da obra de Manoel Carlos, César vai superando a perda. O viúvo chega a ter envolvimento na história com a assistente Laura (Carolina Kasting), que era sua amante durante o casamento com Isabel, e também a médica residente Luciana (Camila Pitanga). Na metade da trama, ele dá início a uma relação com Helena (Christiane Tornoli), mulher com quem teve um romance na juventude e reencontrou após a morte de Isabel. A dupla acaba casada no desfecho de Mulheres Apaixonadas.

O papel de Isabel foi o primeiro trabalho da atriz Cris Bonna no mundo das novelas. Depois, ela esteve em Bang Bang (2005 – 2006) e Pé na Jaca (2006 – 2007). Entre 2012 e 2013, a atriz apareceu na novela Carrossel como a viúva e mãe Cristina Fernandes e então se dedicou a algumas séries, como O Negócio (2013 – 2018) e Série A3, que estreou em janeiro de 2021.

Quem são os filhos de Isabel e Cesar em Mulheres Apaixonadas

Do casamento com César, Isabel deu a luz a dois filhos, Marcinha (Pitty Webo) e Rodrigo (Leonardo Miggiorin). Na trama, a garota era estudante do segundo grau na Escola Ribeira Alves (ERA) e sofria muito com a perda da mãe, principalmente por não ter conseguido conversar com ela em suas últimas horas de vida. Boa aluna e apaixonada pelo amigo Fred (Pedro Furtado), a garota mantinha uma boa relação com o pai apesar de tudo.

Já Rodrigo era o completo oposto da irmã e não se dava bem com o pai. Após a morte de Isabel, a relação entre os dois piora e ele acusa o pai de ter sido negligente com a doença mãe e ainda a causa de sua tristeza no fim da vida, por culpa do caso que o médico teve com Laura. No começo da trama, Rodrigo está em São Paulo para estudar teatro, mas devido ao falecimento da mãe, retorna ao Rio de Janeiro.

