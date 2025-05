O que acontece com os dólares em Vale Tudo?

Raquel está decida a devolver a mala com os dólares para Marco Aurélio, mas a devolução da quantia milionária não será tão fácil assim. Além de Ivan, que insiste em ficar com o dinheiro, a vilã terá que enfrentar um plano da filha, Maria de Fátima.

Quem fica com os dólares?

No capítulo de sábado, 10 de maio, Raquel irá ao banco com Gilda para pegar os dólares e levar para o dono. Mas ao atravessar a rua, um carro acaba atropelando sua colega e ela precisa ir para o hospital. Com a tentativa frustada, a cozinheira vai com o dinheiro para casa, mais uma vez.

É aí que Maria de Fátima vê a oportunidade perfeita para ficar com o dinheiro e, de quebra, separar a mãe de Ivan, conforme pedido de Odete Roitman.

Sem escrúpulos, Fátima dopa Raquel e Gilda para tentar achar o que a mãe escondeu. A vilã encontra o dinheiro e quando Raquel se dá conta que os dólares sumiram, ela logo desconfia de Ivan.

Naturalmente, Ivan fica indignado com as acusações de Raquel e os dois se separam. Maria de Fátima até pensa em ficar com o dinheiro, mas acaba devolvendo para Marco Aurélio porque acredita que conseguirá um aliado no seu plano de se casar com Afonso.

Marco Aurélio recebe a mala

Antes do dinheiro voltar para seu verdadeiro dono, César tentará roubar a grana. O malandro será pego após Maria de Fátima acionar a polícia e o diretor da TCA. O modelo decadente não irá em cana, e ainda vai ganhar um cargo na empresa de Odete Roitman.

O desfecho dessa história em Vale Tudo só deve acontecer no final do mês de maio e segue o que aconteceu na novela original, de 1988.

Receba as principais notícias do Brasil e do mundo pelo Zap. Siga o DCI no Whatsapp e nas redes sociais.