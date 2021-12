O que acontece com Samuel? Verdadeiro criminoso aparece

Samuel (Michel Gomes) foi preso em Nos Tempos do Imperador após Tonico (Alexandre Nero) descobrir que o engenheiro é o Jorge que ele tanto procurava. Nos próximos capítulos, Salustiano (Alexandre Zacchia), o verdadeiro assassino do Coronel Ambrósio (Roberto Bonfim), reaparecerá na novela – ele é o único que pode provar a inocência do amado de Pilar (Gabriela Medvedovski). O que acontece com Samuel?

Na próxima semana, haverá mais uma breve passagem de tempo na novela Nos Tempos do Imperador. Será mostrado o julgamento de Samuel, mas a sentença não será nada positiva por engenheiro. Apesar do depoimento de Zayla (Heslaine Vieira) a favor do rapaz, ele será condenado pela morte do Coronel Ambrósio e ficará preso.

A condenação de Samuel vai resultar em mais um término com Pilar. Samuel dirá a Dom Olu (Rogério Brito) que não quer mais receber as visitas da namorada da cadeia. Nervoso com a sentença, ele chegará até a expulsar a médica da delegacia.

Ainda não se sabe quando tempo Samuel permanecerá preso. Em cenas previstas para irem ao ar no começo do janeiro, ele será recrutado como prisioneiro para uma obra pública, mas também descobrirá que Tonico armou para que ele não pudesse trabalhar fora do presídio.

Agora resta esperar para saber se Salustiano dirá a verdade mais adiante na trama e livrará Samuel da injusta sentença.

Verdadeiro assassino de Ambrósio reaparece na novela

Nos próximos episódios de Nos Tempos do Imperador, Salustiano, o jagunço que matou o Coronel Ambrósio no início da trama, estará de volta. Salustiano reaparecerá como um religioso no interior da Bahia, vestido com uma túnica branca e carregando uma cruz nas costas. “Nossa Senhora está com você, tenha fé e seu filho ficará bem. Reze três Ave-Marias por nove dias”, dirá o personagem a uma mulher. “Salve o beato Salustiano”, responderá a devota.

Salustiano é a peça-chave que pode livrar Samuel da cadeia. Há muitos anos, o jagunço trabalhava para o Coronel Ambrósio e atirou no pai de Tonico ao tentar defendê-lo de Samuel/Jorge, que invadiu a fazenda para libertar os escravos.

Samuel/Jorge fugiu ao ouvir o disparo. Salustiano disse a Tonico que foi Jorge quem matou Ambrósio e desde então, o vilão tem feito de tudo para encontrar o ex-cativo.

