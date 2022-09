O que acontece com Zé Paulino em Mar do Sertão?

O que acontece com Zé Paulino em Mar do Sertão?

Depois que o protagonista da novela das seis sofreu um acidente e foi dado como morto, ele retornará para Canta Pedra. As cenas que mostram o que acontece com Zé Paulino (Sérgio Guizé) serão exibidas ainda nesta semana no folhetim, quando a trama dá um salto no tempo e avança dez anos.

O que acontece com Zé Paulino nos próximos capítulos?

Zé Paulino vai deixar todos chocados ao voltar para a cidade de Canta Pedra após dez anos fora. As cenas vão ao ar na quarta-feira, 7 de setembro.

Antes da novela avançar para a segunda-fase, Tertulinho (Renato Góes) desligará os aparelhos que mantém Zé Paulino vivo para que ele possa ficar com Candoca (Isadora Cruz). O vilão se casa com a mocinha enquanto o protagonista está inconsciente, sem imaginar que seu rival não morreu. Enquanto isso, o vaqueiro desperta no hospital.

No capítulo de terça, 6, Mar do Sertão entra na segunda fase. Haverá um salto no tempo de dez anos, que mostrará Tertulinho e Candoca comemorando o aniversário de casamento. Além disso, o filho da protagonista já estará crescido.

Zé Paulino mudará de nome e passará a se chamar José Mendes. Enquanto esteve fora, o vaqueiro abriu uma empresa, ficou rico e viajou o mundo. O vaqueiro retorna para Canta Pedra e reencontra Candoda, que fica chocada mas muito feliz ao descobrir que o ex-noivo está vivo. Os dois vão se reencontrar e se beijar depois de tanto tempo separados.

Quem vai ficar desesperado com o retorno do vaqueiro será Tertulinho, que esse tempo todo acreditava que o rival estava morto. O vilão irá até o hotel onde o protagonista está hospedado e flagrará sua esposa e Zé juntos.

Além disso, a notícia de que Zé Paulino se espalhará pela cidade. Anita (Julia Mendes) ouvirá o rapaz se confessando com o Padre Zezo (Nanego Lira) e contará para Cira (Suzy Lopes). A fofoqueira dará com a língua nos dentes e em pouco tempo o município inteiro saberá a verdade sobre o vaqueiro.

Como assistir online Mar do Sertão de graça em 2022

Zé Paulino salva filho de tragédia

O vaqueiro terá um papel importante ao retornar para a cidade de Canta Pedra. Depois de descobrir que tem um filho com Candoca, chamado Manduca (Enzo Diniz), ele salvará o menino de uma tragédia.

Isso porque o garoto vai se perder na mata ao lado de Joca (Miguel Venerabile), filho caçula de Timbó (Enrique Diaz), e deixará sua família desesperada. Para evitar que acontece uma fatalidade, Zé Paulino vai se embrenhar pela floresta e conseguirá localizar o garoto e traze-lo de volta para seu lar.

Mais adiante na trama, Manduca vai procurar Zé Paulino, que estará sob a identidade de José Mendes, apesar de não saber que o rapaz é seu pai biológico.

A reaproximação de Candoca e Zé Paulino, além da proximidade com Manduca, vai deixar Tertulinho cada vez mais preocupado e com medo de que ele seja descoberto como a pessoa responsável por desligar os aparelhos do vaqueiro.

Quem entra na segunda fase de Mar do Sertão?

Além do retorno de Zé Paulino, a segunda fase de Mar do Sertão traz novos personagens, começando por Maruan (Pedro Lamin), amigo do vaqueiro que vem de uma uma família milionária que trabalha com petróleo. Ele também terá uma funcionária, Laura (Eli Ferreira).

A segunda fase de Mar do Sertão começa nesta terça-feira, 6 de setembro. A novela vai ao ar de segunda a sábado, na faixa das 18h15, na Globo. Os episódios ficam salvos para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV.