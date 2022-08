Como assistir online Mar do Sertão de graça em 2022

Com uma trama totalmente nova chegando às telinhas na faixa das 18h, o melhor a fazer é se preparar para não perder nada do começo da história. Como nem sempre é possível acompanhar os capítulos de casa, quem não quer ficar perdido na trama é importante conferir como assistir online Mar do Sertão. A TV Globo disponibiliza opções para quem quer ver ao vivo e sem pagar nada e também aos que optam por acompanhar tudo a hora que quiser.

Como assistir online Mar do Sertão ao vivo pelo celular

É possível assistir Mar do Sertão online ao vivo ou fora do horário de exibição da novela e essas opções podem ser tanto gratuitas como pagas. A primeira maneira de como assistir online Mar do Sertão de maneira fácil e rápida, é acompanhar a transmissão dos capítulos pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

Essa exibição é gratuita e acontece simultaneamente com a televisão, ou seja, é necessário clicar na aba durante o horário em que o folhetim é exibido na TV Globo – Os folhetins da faixa das 18h começam geralmente entre 18h05 e 18h25 de segunda a sábado, não há capítulos aos domingos. Apesar da opção ser gratuita, é necessário que você tenha um cadastro na plataforma streaming.

A outra maneira de como assistir online Mar do Sertão é assistir a hora que você quiser. Há duas opções para isso: você pode não pagar nada e usar sua conta gratuita. Porém, quem não é assinante do serviço, não consegue assistir o capítulo na íntegra. Nesta opção, os trechos do folhetim estão separados um atrás do outro e você precisa assistir de uma a duas propagandas a cada novo vídeo.

Já para quem é assinante, o capítulo fica disponível sem cortes ou propagandas. Neste caso, você pode assistir quando, onde e quantas vezes quiser. Os valores da plataforma variam entre R$ 19,90 e R$ 89,90. Para acompanhar as novelas inéditas da TV Globo, qualquer pacote te dá a permissão de assistir os capítulos após a exibição na televisão, por isso você pode escolher a que melhor se encaixa no seu bolso, mesmo que seja a assinatura mais barata.

Os capítulos podem ser assistidos na plataforma streaming por um celular, computador, tablet, Smart TV, entre outros dispositivos em que se consiga usar a Globoplay. Os episódios entram na plataforma logo após a exibição na TV aberta.

Passo a passo para fazer seu cadastro gratuito e assistir ao vivo

Acesse o site (https://globoplay.globo.com/) e depois clique em “entrar” na aba superior direita. Em seguida, você vai ver o botão “Não tem conta? Cadastre-se” na parte de baixo, clique nele e você será redirecionado a uma nova página. Agora, será preciso informar nesta etapa algumas coisas sobre você:

Seu nome completo;

E-mail;

Gênero;

Data de nascimento;

Cidade;

Estado;

País.

Além disso, será necessário criar uma senha a ser usada na plataforma e selecionar a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”. Por último, clique em “Cadastrar” e finalize o processo.

Lembre-se de usar um e-mail de verdade e válido, pois será necessário confirmar a sua conta. Feito isso, você terá um login e senha no site e já estará apto a como assistir online Mar do Sertão ao vivo pela aba “Agora na TV”.

Como assistir pelo celular?

O processo de como assistir online Mar do Sertão ao vivo e de graça é bem parecido com o passo a passo realizado pelo computador. A diferença aqui é que você precisará instalar o aplicativo da Globoplay no seu celular. Para isso, será necessário acessar a loja de aplicativos do seu aparelho, seja ele android ou IOS.

Após instalado, clique em “abrir”. Agora, selecione o botão “cadastre-se de graça”, que aparecerá na tela inicial do aplicativo. Você será redirecionado e precisará liberar algumas permissões para que o aplicativo funcione corretamente no seu celular.

Você precisará informar as mesmas coisas que são pedidos na versão do computador, nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país. Por último, crie uma senha e selecione a caixa que informa que você leu os termos de uso. Depois, é só clicar em “cadastrar” e finalizar o processo.

No celular, a aba para assistir online e gratuitamente fica na parte inferior do aplicativo. Intitulada apenas como “Agora” no app, é a segunda na barra de opções.

Quantos capítulos vai ter Mar do Sertão?

Mar do Sertão vai ter por volta dos 166 capítulos e deve ficar no ar até março de 2023, de acordo com o Notícias da TV. As informações ainda não foram confirmadas pela TV Globo, pois a emissora pode estender ou diminuir o tempo de tela do folhetim dependendo da audiência da obra. Por isso, é comum que o canal só faça esse tipo de confirmação próximo a reta final da produção nas telinhas.

Protagonizado por Sérgio Guizé, Isadora Cruz e Renato Góes, o folhetim segue um triângulo amoroso entre os personagens Zé Paulino, Candoca e Tertulinho. No começo da trama, Zé e Candoca são noivos apaixonados e estão ansiosos com a subida ao altar.

Tertulinho deseja ficar com Candoca, mas a moça pouco liga para ele. No entanto, tudo muda quando uma obra do destino mexe com a vida do trio. Pouco antes do casamento da dupla de pombinhos, Zé Paulino precisa realizar um trabalho fora da cidade e acaba em um grave acidente. Ele é dado como morto e Candoca vive um período de luto.

Após sofrer com a perda do amado, ela recebe o apoio de Tertulinho, que se torna uma pessoa próxima. Os dois acabam ficando juntos, sem saber que na verdade, Zé Paulino está vivo. Dez anos se passam e a vida da cidade de Canta Pedra seguiu após a suposta morte de Zé Paulino. Porém, certo dia o vaqueiro retorna atrás de justiça.

A substituta de Mar do Sertão já está escolhida e se chama Amor Perfeito. A trama será parceria dos autores Duca Rachid e Júlio Fischer e ainda não está em produção.

Conheça o trio protagonista de Mar do Sertão:

Leia também

Mar do Sertão estreia: 6 curiosidades sobre a novela da Globo