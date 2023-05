O que acontece em Reis com o comandante do exército de Davi

O que acontece em Reis com o comandante do exército de Davi

Um dos nomes mais famosos da Bíblia, o rei de Israel venceu diversas batalhas ao lado de seus homens. Entre os cargos mais altos de seu reino, o de comandante do exército de Davi era um posto cobiçado. Na novela Reis, o público já viu o desejo que Joabe (Mario Bregieira) tem de conquistar o poder, mas recentemente o rei prometeu o posto para Benaia (Thiago Amaral). Com quem será que fica o cargo? A Bíblia e os resumos da novela já adiantam.

Quem foi o comandante do exército de Davi na Bíblia

Nos capítulos recentes da novela Reis, Davi deu sua palavra para Benaia que o transformará em comandante se ele conseguir tomar a cidade que está sob o comando dos jebuseus. “Preciso de alguém que seja habilidoso, mas também que tenha minha confiança”, avisou o rei. No entanto, se engana quem pensa que Benaia conseguirá passar a perna em Joabe, que está de olho no posto há muito tempo.

Joabe é quem conseguirá se tornar comandante do exército de Davi após a vitória dos israelitas. De acordo com os resumos da novela, nos capítulos da próxima semana Benaia se dará mal junto com Eleazar (Wesley Schmitt) e se perderá nos túneis que dão acesso ao castelo durante a invasão. Já Joabe foi quem mostrou aos colegas soldados a como entrar na cidade e por isso tem vantagem na briga. No capítulo do dia 23 de maio, ele será nomeado comandante do exército de Davi.

Com essas cenas que virão a seguir em Reis, a novela segue o que aconteceu na Bíblia. Nas escrituras, Joabe se tornou comandante logo após a vitória dos israelitas na fortaleza dos jebuseus e permaneceu no posto durante muitos anos.

Apesar dos altos e baixos na relação com Davi, devido a atitudes reprováveis como o assassinato de Abner, ele foi um dos homens mais famosos entre os companheiros de luta de Davi e ganhou diversas batalhas a frente do exército do escolhido de Deus, como contra a Síria, Amom, Edom e outros conflitos que ajudaram a consolidar o reinado de Davi, que era tio de Joabe e seus irmãos Abisai e Asael.

Joabe perdeu o posto de comandante do exército de Davi após assassinato

Apesar de conquistar a posição, Joabe não ficou no cargo de comandante do exército de Davi durante toda sua vida, pois cometeu uma atrocidade que deixou o rei em luto. Depois de anos ao lado de Davi, Joabe assistiu a tentativa de golpe de Absalão – filho do rei com Maaca que tentou tomar o trono do pai – e resolveu agir contra suas ordens.

Após Absalão falhar na tentativa de usurpar o trono do pai, Davi exigiu que o filho fosse levado até ele com vida. No entanto, Joabe não quis saber dos pedidos do rei e junto a seus homens matou Absalão. A situação deixou Davi devastado e Joabe perdeu o cargo de comandante.

Benaia se tornou comandante durante reinado de Salomão

Além de tudo o que fez, Joabe também matou Amasa, homem que o substituiu como comandante do exército de Israel depois do assassinato de Absalão. Para piorar, Joabe traiu Davi nos dias finais da vida do rei e por isso também morreu.

Adonias, outro filho de Davi, quis ficar com o trono após o reinado do pai, mas Davi já havia determinado que a posição iria para Salomão, um de seus filhos mais novos. Para tentar tomar o poder, ele armou um plano que foi apoiado por Joabe e também o sacerdote Abiatar.

No final das contas, tudo deu errado e Adonias não conseguiu o trono. Por isso, Joabe precisou fugir. Salomão então mandou Benaia atrás do ex-comandante. Ao encontrá-lo, ele o matou e em seguida sepultou seu corpo no deserto. Após cumprir a missão para Salomão, Benaia finalmente se tornou comandante do exército de Israel.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

