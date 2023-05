Quem foi Abisai na Bíblia, personagem de Rafael Dib em Reis

O ator Rafael Dib, 37 anos, vive o seu maior destaque da carreira nas telinhas com o personagem Abisai da novela Reis. E a curiosidade entre o público com sua participação no folhetim da Record é levantada, chegando a questionamentos como: ele existiu mesmo na Bíblia? Quem ele foi? A história do filho de Zeruia é de fato citado nas escrituras.

Abisai existiu na Bíblia?

Abisai aparece na Bíblia Sagrada e foi um nome importante na história de Davi, que dividia laços sanguíneos com ele. Sobrinho do grande rei, o personagem bíblico era filho de Zeruia e teve dois irmãos, Joabe e Asael.

Abisai ficou conhecido por ser um grande guerreiro que derrotou diversos inimigos do povo de Israel, liderou homens e chegou até a matar cerca de matou dezoito mil homens em uma única batalha contra os edomitas no vale do Sal, o que rendeu para seu povo a conquista de Edom.

Durante sua trajetória ao lado de Davi, fez parte do "batalhão dos trinta" e se tornou o mais honrado entre eles, o que lhe transformou em chefe dos homens.

VEJA - Sama volta a enxergar em Reis?

No entanto, a trajetória de Abisai também teve manchas, como a morte traiçoeira que armou para Abner junto a Joabe. Abner foi responsável pela morte de Asael, irmão da dupla, durante um conflito Gibeom e por isso pagou com seu sangue.

Abner tentou não ferir Asael no dia da tragédia e fugiu para não matar o sobrinho de Davi, porém, o filho de Zeluia foi atrás do primo de Saul e insistiu na batalha. Para se defender, Abner acabou matando Asael. Mais tarde, para vingar o irmão, os irmãos agiram pelas costas de Davi - que não queria a morte de Abner - e conseguiram atrair Abner, que foi morto após ser ferido no estômago.

A Bíblia conta como Abisai morreu?

As escrituras não revelam como foram os últimos dias de vida de Abisai. Seu último grande feito é no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, quando salva a vida de Davi de um filisteu chamado Isbi-Benobe, que tinha uma lança que pesava mais de três quilos e tentou matar o rei em uma batalha. Ao assistir a situação, Abisai foi ao socorro do tio e conseguiu derrotar o inimigo.

Sabe-se no geral da história de Abisai que ele foi de grande importância para a ascensão de Davi até o trono de Israel. Além disso, pelo que o texto bíblico indica, ele nunca traiu Davi, diferente de seu irmão Joabe. No final da vida de Davi, Joabe apoiou o príncipe Adonias, que queria tomar o trono do pai - e já estava prometido para Salomão. O golpe não deu certo e Joabe morreu depois disso. No caso de Abisai, a Bíblia não revela se ele já havia morrido a esta altura.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

Leia também - Resumo da novela Reis: capítulos de 11 a 19 de maio

Quem é o ator que faz o Abisai de Reis?

Rafael Dib tem 37 anos de idade, é ator, dublador e modelo. Sua primeira aparição de destaque nas telinhas foi em 2012, quando ele participou quadro Concurso de Talentos Malhação do Caldeirão do Huck, projeto que buscava novos rostos para a novela jovem. Rafael ficou entre os 12 finalistas e não alcançou o prêmio final. Porém, conquistou uma pequena participação no elenco de apoio da novela Além do Horizonte (2013), de Marcos Bernstein e Carlos Gregório.

Pouco depois, em 2015, ele atuou na minissérie Mira do Crime, da Fox Brasil. Mais tarde, ele esteve na série Rua Augusta, da TNT, como Lucas, personagem que tem uma relação incestuosa com Mika (Fiorella Mattheis).

Em 2022, ele apareceu no filme A Percepção - O filme (2022) e conquistou o papel de Abisai na novela Reis, projeto em que atua até agora. Rafael é pai de duas crianças, Milena e Francisco, frutos de seu relacionamento com a jornalista Amanda Sampaio, com quem está desde 2014.

Veja também - FOTOS: hoje na Globo, atriz Bárbara Reis de Terra e Paixão atuou na novela Jesus