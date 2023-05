Sama volta a enxergar em Reis?

Após um ataque na novela Reis, Sama ficou cego. Um guerreiro, o personagem de Marcelo Arnal se desesperou ao ter que se adaptar a nova vida e chegou a se considerar um inválido sem mais propósito de seguir em frente. Ele vai voltar a enxergar na produção bíblica? O marido de Arrava (Natália Ferrari) passará por um novo desafio, mas terá vitória como resultado.

Sama terá milagre na novela Reis

Para a felicidade de Sama, ele voltará a enxergar na novela Reis. Os resumos da Record TV ainda não mostram o momento, mas o jornal Extra adiantou que ele será alvo de um milagre e poderá retomar sua vida como um dos guerreiros leais de Davi nos próximos capítulos.

Tudo acontecerá depois que Sama for mais uma vez alvo de inimigos. Ainda debilitado pela cegueira, ele conversará com Deus, que lhe concederá um milagre. Ainda cego, seus outros sentidos serão aguçados e durante o novo ataque Sama conseguirá vencer o adversário.

Depois da vitória, Sama receberá uma nova graça de Deus e vai conseguir recuperar sua visão. Ele poderá finalmente ver seu filho Éder pela primeira vez. A criança nasceu depois que o rapaz já estava cego e ele apenas conheceu por toque.

Sama também ficou cego na Bíblia?

Sama existiu na Bíblia, ele foi um dos valentes de Davi, homens fiéis, fortes e corajosos que serviram ao escolhido de Deus. Porém, sua história pessoal é pouco descrita nas escrituras. A situação da cegueira de Sama não aparece na Bíblia e foi uma das criações da produção da Record para contar com novas tramas e conflitos para o personagem na novela.

O que se sabe de Sama - também descrito como Samá em algumas traduções - e aparece no livro de 2 Samuel no Antigo Testamento, é que ele era filho de Agé e era da região de Harar. Ele se juntou ao grupo de Davi depois de fugir da perseguição de Saul na caverna de Adulão e sua ajuda foi fundamental para o rei de Israel, sendo responsável por grandes vitórias contra os inimigos de seu povo. Ele chegou a conquistar títulos e posições de destaque no exército de Davi.

Já na trama de Reis, além da cegueira temporária criada para o personagem, até mesmo seu romance com Arrava (Natália Ferrari) e o filho do casal são invenções da novela da Record para completar as lacunas que existem nas escrituras sobre a história de Sama. O nome da personagem de Ferrari não é encontrado na Bíblia, assim como de Éder, o filho do casal que nasceu há pouco no folhetim.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, Bíblia NTLH (Nova Tradução na Linguagem de Hoje) e estudos do Minha Bíblia Online foram consultados

Nova fase de Reis começa no fim de maio

A atual temporada A Conquista, que mostra a ascensão de Davi, se encerrará nas próximas semanas. A partir do dia 24 de maio, a temporada O Pecado assumirá as telinhas. Esta nova fase de Reis focará no romance de Davi com Bateseba (Paloma Bernardi).

Na história bíblica, Bateseba era esposa de Urias, um dos guerreiros de Davi. No entanto, enquanto Urias está longe do lar, o casal acaba junto e a mulher engravida. Para tentar esconder o adultério, Davi comete atos imperdoáveis e acaba sendo responsável pela morte do soldado. A dupla então acaba sendo punida por Deus.

