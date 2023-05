Quem é a atriz que faz Mizpá da novela Reis

A personagem Mizpá foi introduzida na trama da novela Reis ainda jovem, lá na quarta temporada do folhetim bíblico, e segue na trama atualmente, ganhando destaque ao lado do personagem de Joabe (Mario Bregieira). A mulher já foi interpretada por Melissa Nóbrega e agora é papel de Camila Mayrink.

Quem é a atriz Camila Mayrink, a Mizpá da novela Reis?

A atriz Camila Mayrink tem 29 anos de idade e já apareceu em várias obras nas telinhas e cinemas. Atualmente Mizpá da novela Reis, mulher que se envolve com Joabe, ela também particiou da reprise de Jesus (2019), que é exibida na Record de segunda a sexta depois de Reis.

Na trama de Jesus, ela participou da primeira fase da novela como a versão jovem de Asisa, filha do chefe da sinagoga de Nazaré, Efraim. Na segunda fase, ela foi substituída pela atriz Ana Paula Tabalipa, de 44 anos.

Entre as novelas da Record, a atriz também esteve em Amor Sem Igual, como a personagem Vânia, a ambiciosa e inteligente estagiária de Fabiana (Manuela do Monte) que tenta dar o golpe do baú em Tobias (Thiago Rodrigues). Além disso, ela também trabalhou em Jezabel (2019) como Joana, uma israelita que é serva do palácio e é a filha mais velha de Obadias (Juan Alba).

Nos últimos anos, ela também se destacou no cinema, participando de Minha Mãe é Uma Peça 3 (2019), Socorro, Virei uma Garota! (2019) e O último Virgem (2016).

O currículo de Camila também tem produções na TV Globo. Porém, nestas produções, a atriz conta com menos destaque do que os folhetins em que atuou na Record. Ela fez uma pequena participação na novela Rock Story (2016) e também em Verdades Secretas (2015).

Além da carreira na atuação, a famosa de 29 anos tem paixão pela prática do Yoga. Ela é instrutora e criadora do ART YOGA e tem disponível aulas online gravadas em diversos locais do país.

Mizpá existiu na Bíblia?

A personagem de Camila Mayrink não é citada na Bíblia. A história de Joabe nas escrituras não tem o romance com Mizpá que é abordado na novela Reis, assim como a rivalidade entre Mizpá e Urit (Roza Haydeer) por causa dele.

O único nome parecido com a personagem que aparece nas escrituras é a região de Mispa (ou Mispá), nome que significa "torre de vigia" e o público já conferiu algumas vezes na novela Reis. Na produção da Record, o local foi escolhido para marcar a apresentação de Saul ao povo de Israel como rei.

Personagem foi interpretada por Melissa Nóbrega em fase jovem

Antes da atriz Camila Mayrink chegar na trama da novela Reis, a personagem de Mizpá era interpretada por Melissa Nóbrega, atriz que atualmente está com 15 anos de idade.

A adolescente já havia passado pela Record antes, com a novela Apocalipse, em 2017, mas seu histórico de folhetins é quase todo na Globo. A estreia da garota nas telinhas foi em 2016, com a novela Haja Coração, como a personagem Bia, irmã caçula de Carol (Bruna Griphao) e Nicolas (Henry Fiuka).

Em seguida, ela trabalhou em Novo Mundo (2017) e depois em Verão 90 (2019), em que viveu a versão jovem da protagonista Manuzita (Isabelle Drummond), uma ex-estrela mirim que batalha para voltar ao estrelato, mesmo sem ter talento.

Em 2021, ela esteve na novela Nos Tempos do Imperador e viveu a versão jovem da princesa Leopoldina, uma das filha de Dom Pedro II, papel de Bruna Griphao. De acordo com a agência da jovem, ela está cotada para na produção infanto-juvenil Luz, da Netflix, ainda sem data de estreia.

