Zé Luis de Mulheres de Areia, Irving São Paulo morreu jovem

O ator Irving São Paulo é lembrado por ter interpretado Zé Luís na novela Mulheres de Areia. O papel foi um dos trabalhos de destaque na televisão do artista, que faleceu precocemente em 2006. O baiano foi internado em estado de grave aos 41 anos por conta de uma pancreatite.

Qual foi a causa da morte do ator Irving São Paulo?

Irving São Paulo sofreu uma falência múltipla dos órgãos depois de passar dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. O ator passou por cirurgias para tentar reverter o quadro avançado da pancreatite, mas não resistiu e faleceu em 10 de agosto de 2006.

O velório do Zé Luís de Mulheres de Areia foi marcado por uma grande confusão entre a imprensa e a família do ator, conforme notícias divulgadas na época. Os parentes do artista não queriam a presença de jornalistas e cinegrafistas no momento da despedida, o que gerou uma briga entre os familiares e repórteres. Câmeras e equipamentos foram quebrados em meio ao caos.

Irving era filho do cineasta Olney São Paulo (1936-1978) e irmão do ator Ilya São Paulo, que faleceu em janeiro deste ano. Nascido em uma família de artistas, o baiano fez sua estreia na televisão em 1982, em "Final Feliz", novela de Ivani Ribeiro. Esse foi o começo de uma parceria de sucesso entre a autora e o ator, que trabalharam juntos em outros projetos.

Nos anos seguintes, Ivani e Irving estiveram juntos em "O Sexo dos Anjos" (1989), "Mulheres de Areia" (1993) e "A Viagem" (1994). O artista também fez parte do elenco de várias outras novelas da Globo, incluindo "Bebê a Bordo" (1988), "Perigosas Peruas" (1992), "Por Amor" (1997), "A Padroeira" (2001) e "Sabor da Paixão" (2002), além de ter participado de séries, filmes e peças de teatro.

O último trabalho de Irving São Paulo na televisão foi na minissérie "Um só Coração" (2004). O ator não emplacou outros papéis depois do fim do seriado.

O artista deixou dois filhos: Johann Irving, 40, fruto do casamento com Jacqueline Luporini, e Luiz Henrique, 38, de outro relacionamento.

O que acontece com Zé Luís em Mulheres de Areia?

Zé Luís tem um final trágico em Mulheres de Areia. O rapaz fica desconcertado ao descobrir através de Raquel (Glória Pires) que César (Henri Pagnoncelli) se envolveu com Ruth no passado e não só enganou a mocinha, como a abandonou quando ela descobriu que estava grávida e a obrigou a abortar.

O personagem fica tão arrasado que sai andando pelas ruas sem prestar atenção por onde está andando e acaba sendo atropelado, o que causa sua morte. O falecimento do irmão cai como uma bomba para César, que fica revoltado e jura vingança contra Raquel.

Nos últimos capítulos de Mulheres de Areia, César arma uma emboscada para a vilã. O homem persegue a gêmea má pela estrada, que perde o controle do veículo e capota em uma ribanceira. Mesmo que de forma indireta, Zé Luís tem uma participação importante para o desfecho da história da megera.

Depois da morte de Raquel, Isaura (Laura Cardoso) revela pra Ruth que Marcos (Guilherme Fontes) nunca a traiu e que tudo não passou de uma armação da gêmea do mal para separá-los. A mocinha então se reconcilia com seu amado com quem tem um final feliz.

Mulheres de Areia fica no ar até março ou abril de 2024, caso tenha uma duração próxima da exibição original. Ainda não há informações sobre qual novela será a próxima a ganhar uma edição especial, mas o público pode esperar mais um sucesso do horário das 18h ou até mesmo das 19h.

