O que aconteceu com a Ferrari de Curtindo a Vida Adoidado?

Entre os vários momentos marcantes do clássico Curtindo a Vida Adoidado, de 1986, estão algumas icônicas cenas em uma Ferrari rara, que acaba destruída na história. O que muitos fãs do longa-metragem de John Hughes não sabem é se o carro de colecionador era mesmo de verdade e o que aconteceu com ele depois do filme.

Ferrari do filme Curtindo a Vida Adoidado era de verdade?

A primeira curiosidade a se citar sobre a Ferrari que é usada no filme Curtindo a Vida Adoidado é que ela não era de verdade e se tratava de uma réplica da rara Ferrari 250 GT California Spyder de 1961.

Alguns takes do filme usaram uma verdadeira para gravar cenas em que ela está parada, mas as sequências em que Ferris e Cameron a dirigem e depois destroem o modelo foram feitas com a cópia, segundo o site da Continental AutoSports, revendedora oficial da Ferrari.

Além de se tratar de um item bastante raro, pois apenas 56 modelos deste carro foram criados, a produção do filme resolveu criar a réplica pois já sabia que no final da trama o veículo seria destruído em uma peripécia de Cameron e Ferris, que tentam mudar a quilometragem do carro com uma gambiarra para que o pai do riquinho não descubram que eles roubaram o carro, o que resulta em um acidente.

Com isso, a tarefa de criar o modelo ficou com a empresa Modena Design, que depois restaurou as partes do veículo que foram danificadas nas gravações do longa. Em dezembro de 2022, mais de 30 anos depois do lançamento de Curtindo a Vida Adoidado, a réplica foi leiloada pela Heritage Auctions, casa de leilões de Dallas, pelo valor de US$ 337.500, o que na moeda de hoje é equivalente a mais de 1,6 milhão de reais.

Para se ter uma noção e comparar o valor com a verdadeira versão do carro, uma rara Ferrari 250 GT California Spyder de 1961 foi leiloada pela Gooding & Company em 2016 por pouco mais de US$ 17 milhões, o que em real é equivalente a 83 milhões hoje em dia. Os nomes dos vencedores de ambos os leilões não foram revelados.

Qual a história de Curtinho a Vida Adoidado?

O filme Curtindo a Vida Adoidado segue os passos do espertinho e rebelde Ferris Bueller (Matthews Broderick), que mente sobre estar doente e falta na escola para passar por um dia de aventuras ao lado da namorada, Sloane (Mia Sara) e o melhor amigo Cameron (Alan Ruck), um garoto rico todo certinho.

Ferris convence o rapaz a roubar a rara Ferrari do pai e eles saem pelas ruas de Chicago atrás de emoções. Enquanto isso, o diretor do colégio do trio, Ed Rooney (Jeffrey Jones), tenta desmascarar o jovem e acaba em algumas enrascadas.

O longa se tornou um clássico na história do cinema e é um dos filmes mais reconhecidos da carreira do roteirista e diretor John Hughes, conhecido também por outros sucessos adolescentes da década de 80, como Clube dos Cinco, A Garota de Rosa-Shocking e Gatinhas & Gatões.

Onde assistir Curtindo a Vida Adoidado?

Curtindo a Vida Adoidado está no catálogo de alguns streamings brasileiros, então não é difícil de ser encontrado por quem quer rever a produção ou assistir o clássico pela primeira vez. Ele também está disponível para aluguel em algumas plataformas.

Paramount Plus

A Paramount, produtora e distribuidora do filme, tem Curtindo a Vida Adoidado no catálogo de seu streaming, o Paramount+, serviço que custa R$ 14,90 por mês e oferece para novos assinantes 7 dias grátis.

Também é possível ter assinatura do serviço assinando por um parceiro, como canais de TV a cabo, como a Sky, Claro, Vivo, entre outros.

Telecine

O Telecine também tem Curtindo a Vida Adoidado em seu catálogo atualmente, que hoje não tem mais site próprio e é acessado dentro da plataforma da Globoplay. É possível assinar o Telecine sozinho pelo valor de R$ 29,90 ao mês ou 12x de R23,90 com o plano anual, ou em um combo com a Globoplay, por R$ 49,90 ao mês ou 12x de 37,90 no pacote anual.

Amazon Prime Video

No catálogo da Amazon Prime Video, Curtindo a Vida Adoidado está disponível para aluguel e compra. Quem quiser ver o filme apenas uma vez é só pagar R$ 6,90, já quem quer comprar deverá desembolsar R$ 29,90.

Youtube Filmes

No Youtube Filmes as opções também são de comprar por R$ 29,90 ou alugar por R$ 6,90. No caso do aluguel, o filme poderá ser acessado em até 30 dias, mas a partir do momento que for iniciado, só ficará disponível por 48 horas.

Google Play Filmes

Também com o valor de R$ 6,90 para o aluguel e R$ 29,90 para a compra, as regras do Google Play Filmes são as mesmas do Youtube Filmes, ou seja, quem aluga pode começar a conferir a obra em até 30 dias, mas a partir do momento que começar a assistir, deverá terminar o filme em até 48 horas.