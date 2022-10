O que aconteceu com Alcides na novela Pantanal? Veja a cena da semana

O que aconteceu com Alcides na novela Pantanal nesta semana chocou o público. O peão e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) foram pegos no flagra por Tenório (Murilo Benício), que os rendeu e os levou para a tapera para se vingar do casal. Ao invés de castrar o ex-funcionário, como aconteceu na primeira versão da trama, o crápula foi ainda mais cruel.

O que aconteceu com Alcides na novela Pantanal? Peão foi vítima de Tenório e vai se vingar

Para quem perdeu a cena, Alcides (Juliano Cazarré) foi vítima de abuso sexual na novela Pantanal. O peão só falou sobre a violência que sofreu no capítulo da última sexta-feira, 30, quando contou tudo para seu amigo Zaquieu (Silvero Pereira).

A cena do estupro de Alcides foi ao ar na última segunda-feira. Após flagrar o peão na cama com Bruaca, Tenório levou a ex-mulher e o funcionário para a tapera de Juma, onde começou a torturá-los. Primeiro, ele ameaçou cometer uma violência sexual contra a mãe de Guta (Julia Dalavia), mas voltou atrás para fazer algo muito mais cruel.

Ele decidiu soltar Maria e a deixou trancada para fora da tapera. Lá dentro, ficaram apenas Tenório e Alcides. O público acompanhou o grileiro aquecendo um pedaço de madeira na fogueira, mas alguns espectadores ficaram com dúvidas sobre o que realmente aconteceu dentro da tapera.

Alcides foi espancado e estuprado por Tenório. Foram exibidos apenas alguns flashes da violência para o público, deixando subentendido que havia acontecido algo grave no local – nem ao menos Maria sabe o que se passou naquelas horas em que ficou trancada para fora. Um dos indicativos de que o vilão iria cometer um abuso sexual foi quando ele disse para o peão que “agora, sou eu quem está namorando”.

Quando Tenório enfim libertou Alcides, o peão disse para sua amada que o grileiro havia “o marcado para sempre”, mas não contou sobre o abuso sexual. Por enquanto, apenas Zaquieu sabe da verdade.

A cena foi diferente da primeira versão da novela. Em 1990, Tenório tentou castrar Alcides. O crápula fez um corte na genital do ex-funcionário, mas depois que os ferimento cicatrizaram, foi constatado que a castração foi malsucedida.

Outra mudança em relação a 1990 é que na primeira versão, Tenório foi embora e deixou os dois na tapera, ao contrário do que aconteceu no remake. Bruaca era quem estava decidida a matar o marido depois do que ele fez com seu amado.

Veja a cena de que aconteceu com Alcides na novela Pantanal



Tenório morre em Pantanal?

Alcides não vai deixar o abuso sofrido passar batido. A partir deste sábado, 1º, serão exibidas as cenas da vingança do peão.

Com a ajuda de Zaquieu, Alcides conseguiu a zagaia para matar seu algoz. O ex-mordomo vai se oferecer para ajudar o amigo na missão e ambos partem juntos para a fazenda do marido de Zuleica (Aline Borges).

A será parecida com a da versão original. Alcides chamará o rival para a briga, mas Tenório estará armado, ao contrário dele. Quando o vilão estiver prestes a atirar no adversário, ele será distraído por Zaquieu, que acabará levando o tiro no lugar do amante de Bruaca.

Enquanto Tenório atira no mordomo, Alcides crava a zagaia em sua barriga, matando o vilão. O pai de Guta ainda levará o bote de uma sucuri, que o arrastará para dentro do rio para ser devorado pelas piranhas.

Depois, o peão socorrerá o amigo. Zaquieu será levado ao hospital às pressas, mas não correrá risco de vida e sobreviverá ao tiro que levou.

No capítulo de quarta, 5, Alcides e Bruaca vão decidir ir embora do Pantanal sem se despedir de ninguém, sendo esse o fim da história do casal mais popular da trama das nove. Quem ficará triste será Zaquieu, que sentirá a partida do amigo.