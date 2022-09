O que é zagaia na novela Pantanal e por que Alcides quer roubar?

Nas próximas cenas da novela Pantanal, que chegou aos últimos capítulos, Alcides (Juliano Cazarré) vai se vingar de Tenório (Murilo Benício). O peão vai usar uma zagaia para tirar a vida de seu rival e o corpo do mau-caráter nem ganhará um enterro decente. Mas afinal, o que é zagaia na novela Pantanal? A arma será usada pelo amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) por causa de uma profecia de Trindade (Gabriel Sater), personagem que já deixou o folhetim.

+Qual o final de Alcides na novela Pantanal 2022; autor fez mudanças

Usada por Alcides, o que é zagaia na novela Pantanal?

Zagaia é uma espécie de lança, que pode atravessar coros de animais e ajudar em pescarias, entre outras caçadas a animais. No dicionário Aurélio online consta que ela também pode ser chamada de “azagaia” e é uma lança curta de arremesso.

Esse tipo de arma é usado normalmente em caça e é mais comum em áreas rurais. Nos próximos capítulos de Pantanal, ela será usada por Alcides para matar Tenório. Além disso, quem acompanha a novela já a viu. Ela fica exposta na casa de José Leôncio (Marcos Palmeira).

O fazendeiro não costuma usá-la com frequência, mas já pegou a arma para enfrentar uma onça. Quando Juma descobriu sobre a traição de Jove ao revelar uma foto do Velho do Rio sem permissão, a moça se transformou em onça dentro da casa do sogro.

Sem saber que o animal se tratava da nora, Zé Leôncio pegou a zagaia e correu até o quarto para matar o animal. Porém, Juma fugiu pela janela e não houve confronto entre eles.

Alcides usará essa zagaia nos próximos capítulos da novela. O peão pedirá a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para roubar a lança do patrão. Seus planos serão usar a zagaia para matar Tenório. O peão vivido por Juliano Cazarré conseguirá colocar suas mãos na arma.

Ele seguirá com o que é zagaia na novela Pantanal até a beira do rio e confrontará Tenório durante uma saída do vilão para pescar. Os dois trocarão ameaças e Alcides vai prometer matar o vilão que o violentou. Tenório não se dará por vencido e vai apontar sua arma para o rival.

Alcides estará armado apenas com sua zagaia, mas contará com a ajuda de Zaquieu. O ex-mordomo de Mariana (Selma Egrei) vai estar com uma arma de fogo em mãos e também ameaçará Tenório. O grileiro voltará sua atenção para Zaquieu e os dois trocarão tiros.

Alcides vai aproveitar o momento para se aproximar de Tenório e conseguirá enfiar o que é zagaia na novela Pantanal no corpo do inimigo. Tenório não vai sobreviver ao golpe. Em seguida, segundo o site oficial da Globo, Alcides vai retirar a zagaia do corpo do vilão e uma sucuri o puxará para água, levando seu corpo embora.

Por que Alcides mata Tenório com a zagaia e não uma arma de fogo?

Seria bem mais fácil se Alcides usasse uma arma de foto para matar Tenório, mas ele não tinha escolha. Alcides mata Tenório com o que é zagaia na novela Pantanal porque Trindade avisou o peão que Tenório tinha o “corpo fechado pelo diabo” para tiros. Sendo assim, o vilão não morreria se Alcides tentasse o matar com uma arma de fogo e poderia voltar para atormentá-lo.

No capítulo que foi ao ar no dia 9 de agosto, o personagem de Gabriel Sater avisou Alcides: “você tem sangue de jagunço nas veias, Alcides. E não veio até aqui por obra do acaso (…) Você vai ter que enfrentar aquele diabo e você tem que estar pronto (…) Calma, fica de tocaia. E não vai usar arma de fogo não, o bicho tem um corpo fechado”.

“Pois avisa para quem fechou o corpo dele que vou abrir um buraco de bala no meio”, dispara Alcides. Trindade dá risada da resposta do peão e finaliza: “quem fechou o corpo dele que mandou te avisar”.

Por isso, Alcides segue as instruções de Trindade e no final da novela vai atrás de Tenório com uma zagaia e não um revólver.

Leia também

Casamentos novela Pantanal: 4 casais vão dizer ‘sim’ até o final da novela