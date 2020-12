O que sabemos sobre a última temporada de La Casa de Papel

A última temporada de “La Casa de Papel” foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter. É que, além da espera para a quinta e última temporada, a Netflix deve produzir um remake na Coreia do Sul, segundo The Hollywood Reporter. Para quem aguarda ansiosamente para saber o que vai acontecer com o bando de assaltantes na versão original, reunimos o que já se sabe sobre o fim da trama.

Alerta de spoiler!

O que já se sabe sobre o fim de “La Casa de Papel”?

A série espanhola foi renovada para a quinta temporada, que será a última. O site Fórmula TV garante que a Netflix da Espanha, em um evento online com jornalistas do país, confirmou que estreia em 2021. Mas ainda não se sabe se seria no primeiro ou segundo semestre. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os fãs estavam com receio de que o fim fosse revelado apenas em 2022.

As gravações iniciaram em julho deste ano e seguem até o momento. Aliás, um detalhe delas levantou a possibilidade de uma nova integrante do bando de assaltantes. O site Express informou que Diana Gomez foi vista entre o elenco, na Dinamarca. A atriz interpreta Tatiana, a viúva de Berlim, e, nas cenas, aparece com o então marido e com Marselha, que segue vivo na trama e participando do assalto. Mas os fãs já especulam uma aparição dela também no presente.

Nada sobre os destinos dos personagens no fim da trama foi revelado oficialmente. O que se sabe é que “La Casa de Papel” continua com o assalto ao Banco da Espanha.

Os atores Patrick Criado e Miguel Ángel Silvestre, de “Sense 8“, ampliam o elenco. O criador Álex Pina deu indícios de que um deles pode bater de frente com o Professor. “Sempre tentamos fazer com que nossos oponentes sejam carismáticos, inteligentes, brilhantes. Nesse caso, no gênero de filme de guerra puro, também procuramos personagens cuja inteligência possa ser comparada à do Professor”, disse Alex Pina, criador da série, à EW.

As quatro temporadas da série estão disponíveis na Netflix.