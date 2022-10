Caipira guarda um grande rancor do vilão

O que Sebastian fez com Márcia em Chocolate com Pimenta?

O que Sebastian fez com Márcia em Chocolate com Pimenta?

O que Sebastian fez com Márcia em Chocolate com Pimenta é um dos segredos que a prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes) guarda. Quando o rapaz chega em Ventura disposto a conquistar a dona da fábrica de bombons, a caipira revela para a protagonista todo o seu passado com ele.

O que Sebastian fez com Márcia em Chocolate com Pimenta? Caipira conta segredo

Sebastian (Tarcísio Filho) iludiu Márcia (Drica Moraes) no passado em Chocolate com Pimenta. A caipira era extremamente apaixonada pelo rapaz e após os dois transarem pela primeira vez, ele desapareceu e deixou a prima de Ana Francisca arrasada. É por isso que ela e Margarido (Osmar Prado) o detestam – naquela época, isso era uma ‘desonra’ para a moça e sua família.

A caipira decide contar tudo para Ana Francisca já que o vilão tenta conquistá-la. “Aquele lá não presta, não vale o feijão que come”, diz a personagem. “Mas por que? Ele tem sido um cavalheiro”, questiona Aninha. “Eu também já gostei muito dele. Eu era menina, assim como você. Mas eu era apaixonada de verdade por ele. Ele me fez promessas e conseguiu as coisas… que o homem consegue da mulher. E depois fugiu”, revela ela.

“Fugiu de você?”, pergunta a viúva. “De mim? Fugiu da cidade toda. Aquilo ali não presta, é um vigarista”, diz. Márcia continua dizendo que Sebastian sumiu do dia para a noite, sem dar explicação, enquanto ela acreditava que iria se casar com ele.

A caipira segue dizendo que sofreu muito. Seu pai também ficou com muita raiva do vilão e não pode nem olhar para a cara dele. Quando Sebastian tenta se aproximar de Ana Francisca, Margarido fica furioso. A protagonista então agradece a prima por ter alertado sobre o rapaz.

Sebastian só retorna para Ventura a pedido do seu tio, o banqueiro Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro). Os vilões arquitetam maneiras de conseguirem o controle da fábrica de chocolates, e o casamento entre Sebastian e Ana Francisca seria um jeito de conseguirem o que tanto querem. No entanto, o plano não dá certo.

Sebastian se casa com Ana Francisca?

Sebastian não se casa com Ana Francisca. Danilo irá descobrir que o rapaz, junto com Juvenal (Roberto Bomtempo) e Jezebel (Elizabeht Savalla), foi o responsável pelo sequestro de Tonico (Guilherme Vieira). Apesar do mocinho tentar alertar a protagonista, ela não acredita nele em um primeiro momento.

No dia do casamento, a cerimônia atrasa já que Jezebel joga vinho no vestido de noiva da protagonista. Sem saber o que vestir, a ricaça é obrigada a entrar na igreja de preto, deixando todos os convidados chocados.

Quando Ana e Sebastian estão prestes a dizerem ‘sim’ um para o outro, o detetive Horácio (Chico Carvalho) entra na igreja e junto com Danilo, desmascaram os vilões – Tonico toma coragem e aponta o noivo de sua mãe como um de seus sequestradores.

Sebastian até tenta fugir, mas é impedido por Timóteo (Marcello Novaes) e é preso pelo crime que cometeu. Ele também confessa a Ana que a ideia do sequestro foi de Jezebel.

O vilão ficará pouco tempo na cadeia e conseguirá sair da prisão com a ajuda de Nicanor. O sobrinho do Conde tentará reconquistar Ana Francisca, mas não irá conseguir.

No final da trama, Sebastian fica com Dra. Sofia (Patrícia França), por quem se apaixona verdadeiramente – e que consegue manter o vilão na linha.

Já Márcia, que teve o coração partido pelo rapaz no passado, termina a novela ao lado de Timóteo. Aninha tem um final feliz ao lado de Danilo, com quem se casa nos capítulos finais e dá a luz a segunda filha do casal, Carmen.