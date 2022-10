Ana Francisca e Danilo ficam juntos em Chocolate com Pimenta?

Ana Francisca e Danilo ficam juntos no final da novela Chocolate com Pimenta. O casal passa por dezenas de idas e vindas ao longo da trama e sofrem muitas sabotagens planejadas por Olga (Priscila Fantin) e Bárbara (Lilia Cabral), mas conseguem se reconciliar nos últimos capítulos.

Relembre se Ana Francisca e Danilo ficam juntos e final da novela

Ana Francisca e Danilo ficam juntos, mas apenas nos capítulos finais da trama. Ao longo da toda a novela, o casal tenta se reconciliar e até planeja um casamento, mas acaba sofrendo com a interferência das vilãs e a união não acontece nessa ocasião.

A história dos mocinhos começa ainda na primeira fase da trama, quando Ana começa a namorar Danilo e engravida. No entanto, após o rapaz cair em uma armação de Olga, eles se separam – a essa altura, a protagonista já está grávida do primeiro filho, Tonico (Guilherme Vieira).

Mãe solteira, ela aceita a proposta de casamento de Ludovico (Ary Fontoura), com quem se muda para a Argentina. Depois que o dono da fábrica de chocolates morre, Aninha herda tudo e volta para Ventura para se vingar de todos que lhe fizeram mal – é então que ela volta a se relacionar com Danilo.

Os dois se reconciliam e até marcam o casamento, mas Aninha diz ‘não’ para o rapaz no altar, surpreendendo a todos os convidados. Isso porque eles sofrem mais uma armação planejada por Olga – uma fofoca de que Danilo tinha conhecimento sobre o plano de Jezebel (Elizabeth Savalla) para conseguir se tornar diretora da fábrica de chocolates se espalha e chega aos ouvidos da protagonista.

Jezebel armou para que Danilo e Aninha se reconciliassem, por puro interesse. O rapaz descobre, mas fica com medo de contar a verdade para sua amada. Quando a ricaça fica sabendo do plano da vilã, ela recusa o casamento com o namorado pois acredita que ele só está interessado no seu dinheiro e chama o noivo de golpista.

É somente nos capítulos finais que os dois deixam o passado para trás e decidem reatar de vez. Eles marcam o casamento mais uma vez e dessa vez dizem ‘sim’ em frente ao padre. Ana engravida novamente do amado e dá à luz a Carmen, sua segunda filha.

Nas cenas finais, Aninha volta ao lugar onde jurou vingança contra todos de Ventura. A alma de Ludovico aparece para conversar com a protagonista e ela disse que desistiu de se vingar pois encontrou a verdadeira felicidade. É então que Danilo chega e os dois trocam juras de amor, encerrando a novela.

Qual o final de Olga em Chocolate com Pimenta?

Olga passa a novela inteira tramando contra o relacionamento de Danilo e Ana Francisca. Apaixonada pelo rapaz, ela é capaz de tudo para ficar com ele e inferniza a vida da protagonista.

Depois de tanto fazer mal aos mocinhos, Olga paga pelas suas vilanias nos capítulos finais. Sua primeira punição é ter que assistir ao casamento de Aninha e Danilo, que finalmente ficam juntos. A megera finalmente aceita a derrota, mas não esconde sua insatisfação durante a cerimônia de união dos pombinhos.

Olga também fica na miséria. Sem dinheiro para nada, ela precisa trabalhar como manicure para garantir sua sobrevivência.

Ela também não consegue arranjar um noivo rico que lhe proporcione conforto financeiro. Sendo assim, a vilã acaba aceitando o pedido de casamento do soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme), que já tinha interesse nela e com quem ela já havia se envolvido antes.

Quem também perde tudo é a vilã Jezebel, mãe de Bernadete (Kayky Brito), que é expulsa da mansão por Aninha. Ela termina a novela trabalhando como confeiteira da fábrica de chocolates.