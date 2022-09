Chocolate com Pimenta estreia nas telinhas da Globo no dia 26 de setembro para uma reprise. A novela vai ser reexibida na faixa das 14h45 e será a substituta de O Cravo e a Rosa. Sucesso de Walcyr Carrasco, a produção foi ao ar originalmente entre 2003 e 2004. Muito mudou no mundo e na televisão de lá para cá, inclusive na vida do elenco. Confira como estão os atores de Chocolate com Pimenta após 19 anos da estreia do folhetim.

Como estão os atores de Chocolate com Pimenta após quase 20 anos – Protagonista Mariana Ximenes

Mariana Ximenes é nome central da trama de Chocolate com Pimenta, pois ela vive a mocinha Ana Francisca. A garota se muda para fictícia cidade de Ventura depois que perde o pai. Ela conquista os olhares apaixonados de Danilo, porém, tudo dá errado para o casal por causa da invejosa Olga. O romance fracassa e Ana Francisca fica sozinha. Para piorar, ela descobre uma gravidez que mudará sua vida.

Mariana Ximenes tinha 22 anos quando protagonizou o folhetim. Hoje, ela está com 41 anos de idade e é um dos principais nomes da televisão. Entre 2021 e 2022 ela esteve na novela Nos Tempos do Imperador e também apareceu na série original da Globoplay, Turma da Mônica.

Murilo Benício

Murilo Benício é um nome que não sai das telinhas da Globo. Além das obras inéditas em que atuou nos últimos anos na TV, como Pantanal (2022) e Amor de Mãe (2019 – 2021), o ator também está em muitas reprises. A Globo e o Viva reprisaram folhetins em que o ator esteve em destaque, como A Favorita (2022), Tititi (2021), O Clone (2021 – 2022), entre outras. Atualmente, ele tem 51 anos.

Na trama, Benício foi Danilo, par romântico de Ana Francisca. Ele era o rapaz mais bonito e cobiçado do colégio e algo do amor obcecado de Olga.

Sabrina Souza

Quem também aparece na lista de como estão os atores de Chocolate com Pimenta é Sabrina Souza, que interpretou Darlene na trama dos anos 2000. Hoje, a jovem tem 26 anos de idade e não aparece nas telinhas há algum tempo. Haja Coração (2016), foi sua última novela. Ela interpretou a secretária Rose na trama.

Na novela, Darlene era criada por Jezebel, que era horrível com ela. Ao ver os maus-tratos que a menina sofria, Ana Francisca resolve tirá-la do domínio da vilã.

Kayky Brito em lista de como estão os atores de Chocolate com Pimenta

Kayky Brito foi um dos principais nomes do elenco de Chocolate com Pimenta. O ator se destacou muito como a personagem Bernadette, que é lembrada até hoje. Na trama, Bernadette era na verdade um menino, mas foi criado por Jezebel como menina e por isso não sabia a verdade. Ao longo da história, o menino vai descobrindo e percebe que é muito diferente das outras meninas que conhece.

Na época em que viveu Bernadette, Kaiky Brito tinha apenas 15 anos de idade e já havia aparecido em sucessos como O Beijo do Vampiro (2002). Hoje, o ator está com 33 anos e longe da Globo desde 2019, ano em que atuou em Verão 90. Porém, ele continua trabalhando na emissora vizinha, a Record. Em 2021, ele foi Omar na produção bíblica Gênesis.

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira esteve no elenco infantil da novela Chocolate com Pimenta. Na época, ele tinha 11 anos de idade. Hoje, com 30 anos, Guilherme não é mais ator. Ele resolveu seguir outra carreira e hoje é executivo.

As últimas novelas de Guilherme foram Cama de Gato (2009 – 2010), O Profeta (2007) e A Lua me disse (2005). Em Chocolate com Pimenta, ele foi Tonico, filho de Ana Francisca e Danilo.

Priscila Fantin

Priscila Fantin foi uma grande vilã na obra de Walcyr Carrasco. Ela interpretou a invejosa, ambiciosa e mimada Olga, filha do delegado Terêncio (Ernani Moraes) com Marieta (Tânia Bondezan) e irmã de Cássia (Luiza Curvo) e Elias (Cacá Bueno). Ela finge ser uma moça boazinha, mas pelo contrário, ela é ardilosa. Ela faz de tudo para se casar com Danilo e deseja tirar Ana Francisca de seu caminho.

Priscila Fantin tem 39 anos hoje em dia. Ela é casada com o ator, diretor e produtor Bruno Lopes, com quem esteve em cartaz entre 2021 e 2022 na peça Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo. A famosa está longe das novelas desde 2019, quando atuou em Malhação. Antes disso, ela havia trabalhado na série Rio Heroes (2018) e na novela Êta Mundo Bom (2016).

Elizabeth Savalla

Elizabeth Savalla viveu a temida Jezebel no folhetim, uma vilã para ninguém botar defeito. A mulher morria de ódio de Ana Francisca e bolava um plano para tomar todo o dinheiro da personagem de Ximenes. Durante a trama, ela tem um problema na garganta e fica sem conseguir falar durante algumas semanas. Em um painel da Bienal do Livro de 2018, Walcyr Carrasco contou que a ideia foi para se “vingar” da atriz que ficava inventando falas durante as gravações.

Veterana na televisão, Elizabeth Savalla continua na ativa aos 67 anos de idade. A famosa esteve na novela Quanto Mais Vida Melhor, na TV Globo, entre 2021 e 2022. Antes disso, ela trabalhou em Pega Pega (2019) e Êta Mundo Bom (2016).

Ary Fontoura entre como estão os atores de Chocolate com Pimenta

Ary Fontoura interpretou Ludovico na trama. Ele era muito rico e dono da fábrica de chocolates que movia a economia da cidade de Ventura. Ludovico fica amigo de Ana Francisca depois que a moça vai trabalhar como faxineira na fábrica. Mas de imediato ele não revela sua verdadeira identidade. Depois que a moça fica sem Danilo e descobre que está grávida, Ludovico sugere que eles se casem para que a criança não nasça como bastarda.

Fontoura está com 89 anos de idade e aparecer na série Sob Pressão em 2021 e pouco antes disso nas novelas Salve-se Quem Puder (2020) e A Dona do Pedaço (2019). Durante a pandemia do covid-19, ele virou um queridinho na internet ao mostrar seu dia a dia de isolamento.

Marcela Barrozo

Marcela Barrozo tinha 11 anos de idade quando interpretou Estela – ela completou 12 anos enquanto a novela estava no ar – e também é um dos nomes do elenco infantil na lista de como estão os atores de Chocolate com Pimenta. Apelidade de Estelinha, a menina era filha de Bárbara (Lilia Cabral) e do prefeito Vivaldo (Fulvio Stefanini). Ela tinha a fama de ser “enjoada” e torcer o nariz para tudo, mas ao longo da trama acaba se dando com as demais crianças.

Hoje com 30 anos de idade, Marcela Barrozo está casada com o advogado Luiz Fernando Pinto e continua atuando. Ela foi a personagem Uriala na novela Gênesis em 2021, da Record, e apareceu nas produções Os Dez Mandamentos (2016), José do Egito (2012) e Pecado Mortal (2013), também do canal de Edir Macedo.

Marcello Novaes

Marcello Novaes foi Timóteo na novela Chocolate com Pimenta e era um dos integrantes da família caipira de Ana Francisca. O ator fez sucesso na época como o galã caipira, ele era um personagem bonitão, sensível, mas também ingênuo. Ele era sobrinho de Margarido (Osmar Prado) e primo de Márcia (Drica Moraes).

Agora com 59 anos de idade, Novaes continua aparece nas telinhas da Globo. Além de dar às caras em reprises como a de O Clone, ele também atuou em inéditas da Globo, como Além da Ilusão (2022), O Sétimo Guardião (2018) e O Outro lado do Paraíso (2017 – 2018).

Drica Moraes

Drica Moraes interpretou a personagem Márcia. Ela era filha de Margarido, prima de Timóteo e Ana Francisca. Manicure da cidade e dona de um salão de beleza, ela mora no sítio da família da protagonista, era uma fofoqueira de mão cheia e queria ser elegante e final. Era uma boa pessoa, mas tinha o nariz empinado.

Longe das novelas desde 2015, em que atuou como Cora na novela Império, Drica Moraes retorna aos folhetins em 2022 para interpretar Núbia em Travessia, novela de Gloria Perez. A atriz está com 53 anos de idade e apesar de afastada das novelas, Drica continuava ativa na televisão e no cinema. Nos últimos anos, ela atuou na série Sob Pressão (2019 – 2022), além de aparecer em As Verdades (2022), Amor e Sorte (2020), entre outros.

Leia também – Quais os atores da novela Chocolate com Pimenta que já morreram; relembre