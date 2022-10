Aninha (Mariana Ximenes) e Ludovico (Ary Fontoura) se casam em Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Rede Globo

Protagonista dará a volta por cima ao se casar com o dono da fábrica de chocolates

Chocolate com Pimenta: como será o casamento de Aninha e Ludovico?

Chocolate com Pimenta: como será o casamento de Aninha e Ludovico?

A cena de Chocolate com Pimenta casamento de Aninha e Ludovico vai ao ar nesta sexta-feira, 21, na edição especial da novela da Globo. Após revelar para o ricaço que está grávida e que foi abandonada por Danilo (Murilo Benício), a mocinha aceitará a proposta do dono da fábrica de se casar com ele para dar um nome ao filho e se tornará herdeira do império.

Quando acontece a cena de Chocolate com Pimenta casamento de Aninha e Ludovico?

O casamento de Aninha (Mariana Ximenes) e Ludovico (Ary Fontoura) está previsto para ir ao nesta quarta-feira, 21. A união entre a caipira e o dono da fábrica de chocolates causa espanto entre os moradores de Ventura, que acreditam que a jovem está tentando dar o golpe do baú.

A notícia do casamento deixa Jezebel (Elizabeth Savala), que sonha em ter o controle da fábrica apenas para si, desesperada. Quem também não acredita que a protagonista irá se casar é o próprio Danilo, que também irá acuasá-la de estar interessada no dinheiro do ricaço.

Apesar do julgamento dos moradores da primeira cidade, Ana e Ludovico prosseguem com a união. Quem entra na igreja com a garota é Margarido (Osmar Prado), que conduz a protagonista ao altar sob os olhares de julgamento dos convidados e principalmente de Jezebel.

Os noivos trocam alianças e encerram a celebração, optando por não fazer uma festa. No final da cerimônia, a loira ainda é xingada na porta de igreja por Danilo, Olga (Priscila Fantin) e outros jovens, que a acusam de ser interesseira. “Caçadora de dotes”, “golpista”, dizem os personagens. Timóteo (Marcello Novaes) ameaça causar uma confusão, mas é impedido.

A única que dá forças para a loira, além de sua família, é Celina (Samara Felippo). “Aninha, não sei porque você tomou essa decisão, mas espero que seja o melhor para você”, diz.

Logo após o casamento, Aninha e Ludovico se mudam para Buenos Aires, na Argentina, onde criam juntos o menino Tonico (Guilherme Vieira), filho da mocinha com Danilo.

Ludovico morre em Chocolate com Pimenta

Nos próximos capítulos, haverá uma passagem de tempo na novela, dando início a segunda fase da trama. Após o nascimento de Tonico, Ana e Ludovico continuarão morando em Buenos Aires até que o ricaço morrerá, deixando todo o seu patrimônio para a esposa.

Rica, Ana Francisca retorna para Ventura para se vingar de todos aqueles que lhe fizeram mal no passado. Mas não será tão fácil assim, já que Jezebel não vai aceitar o fato de seu irmão não ter lhe deixado nada.

A primeira decisão de Ana será tirar a fábrica de chocolates da cidade, o que destruiria a população que gira em torno do estabelecimento. No entanto, a loira terá compaixão dos trabalhadores, como parte de sua família, e desistirá da ideia.

Ana ainda irá sofrer com o sequestro de Tonico, armado por Jezebel. Disposta a tudo para ter o filho de volta, a protagonista acabará sendo enganada pela própria cunhada, que se fará de santa e a ajudará nas negociações. No entanto, a viúva descobrirá a armação e rebaixará a megera ao cargo de de vendedora da lojinha da fábrica, dando início a uma verdadeira guerra entre as duas.

Apesar do espírito de vingança que toma a protagonista, Ana ainda tem um bom coração e quer o melhor para sua família caipira e seu filho. Na reta final da trama, a alma de Ludovico conversará com ela e perguntará porque ela desistiu da revanche – e a loira afirmará que finalmente encontrou a verdadeira felicidade.

A reprise de Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta, às 14h40, horário de Brasília.