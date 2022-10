Ludovico morre em Chocolate com Pimenta e deixa mistério para Ana

O personagem de Ary Fontoura é muito importante na história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) em Chocolate com Pimenta, mas ele não viverá muito na novela. Ludovico morre nos capítulos da primeira fase do folhetim, antes de Aninha retornar para Ventura com sede de vingança pela forma que foi tratada. Durante este período, ela mantém guardada uma caixa misteriosa que o marido deixou para ela.

Como Ludovico morre em Chocolate com Pimenta?

Ludovico morre em Chocolate com Pimenta por causa de uma doença que atinge sua saúde fragilizada. A tragédia acontece depois que ele e Ana Francisca estão morando na Argentina.

Após se casar com a moça, Ludovico transformou Aninha em uma nova mulher. Em Buenos Aires ela passa a ter diversas aulas de etiqueta, arte e muda completamente o visual, se tornando uma mulher fina. Depois de um tempo do casal no país vizinho, Ana Francisca dá a luz ao bebê que esperava de Danilo, Tonico – e foi assumido por Ludovico.

Um tempo depois, Ludovico morre. O personagem de Ary Fontoura desenvolve uma grave doença e seu corpo não resiste. Antes de falecer, ele se despede de Ana Francisca e pede que a moça esqueça as mágoas e tente amar novamente.

“Prometa para mim que após eu morrer, você vai se casar novamente. Arranje um marido que ame você e que você se apaixone também. Você tem todo o direito de ser feliz. Você tem que começar a viver a sua vida agora”, diz o ricaço. “Não sei se vou conseguir amar alguém”, comenta a garota.

“Vai sim, vai. Você é muito jovem, tem um bom coração. O que você vai precisar é saber esquecer as mágoas do passado”, diz Ludovico. “Como?”, questiona a jovem. “Eu não sei, isso você vai ter que descobrir Aninha. É importante que você saiba que toda pessoa nesse mundo tem direito a felicidade. Quero que você vá em busca da sua. Prometa! Preciso que você me prometa”, pede.

“Prometo não ter medo, enfrentar a vida e eu prometo tentar ser feliz de todas as maneiras possíveis”, responde Ana Francisca. “Agora sim, agora posso partir. Estou me sentindo mais leve”, diz Ludovico, que pede um último beijo da garota.

Ana Francisca se aproxima lentamente e beija a testa do marido, que logo em seguida falece.

Mesmo morto, Ludovico ganha mais uma cena no final da novela

Ludovico morre em Chocolate com Pimenta, mas o personagem aparece novamente no final da novela, depois que Ana Francisca ganha seu final feliz com Danilo. Seu espírito reencontra Ana Francisca nas cenas do desfecho do folhetim, enquanto a moça relembra os acontecimentos de sua vida.

“Agora posso descansar em paz no reino de luz. Sabe por que? Porque você encontrou a verdadeira felicidade. Não mude nunca, nunca deixe de ser a criatura repleta de amor que você é. O amor é a luz do mundo”, diz o espírito.

Danilo (Murilo Benício) e Tonico (Guilherme Vieira) chegam de carro, mas apenas Ana Francisca consegue enxergar o espírito. Ludovico beija o ex-enteado e o menino sente o toque do fantasma, mas não o vê. Pouco depois, ele se despede de Aninha e desaparece por completo.

O que tem na caixa que Ludovico deixa para Ana Francisca?

Quando Ludovico morre em Chocolate com Pimenta, ele deixa uma caixa para a esposa, que segundo ele só deve ser aberta quando a moça estiver em um momento de grande dificuldade.

Depois da morte, Ana retorna para Ventura e decide dar o troco em que a destratou anos atrás. Ela acaba perdendo tudo durante a trama e fica pobre novamente. É então que ela abre a caixa e lá encontra um livro de receitas secretas secretas de chocolate com pimenta de Lucovico. “Essas receitas eram o sonho do meninão. Eu sei que vai dar certo”, diz a moça.

Ela se reergue e busca abrir uma nova fábrica de chocolate com pimenta com o conteúdo da caixa. No final da trama, mais uma sorte bate na porta da moça. Na briga judicial pela fortuna de Ludovico, é decidido que Jezebel – irmã de Ludovico – falsificou documentos para ficar com a fábrica e por isso ela perde direito a herança do ricaço e Aninha recupera tudo.

