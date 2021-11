O que vai acontecer com Christian em Um Lugar ao Sol? Veja o resumo

Parece que Christian se dará mal em Um Lugar ao Sol. O farsante do irmão será desmascarado pelo cunhado Túlio, e ainda por cima vai ter uma surpresa ao dar de cara com Lara. Confira o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela das 21h da TV Globo.

O que vai acontecer com Christian em Um Lugar ao Sol

Depois do acidente de carro que deixou o Christian/Renato em perigo – não só pela saúde, já que Lara quase descobre a farsa -, o rapaz fará as pazes com a esposa Bárbara (Alinne Moraes) e com Santiago (José de Abreu) – que retomará a parceria com o genro.

Depois disso, Túlio (Daniel Dantas) demitirá Ravi (Juan Paiva), o que fará com que Christian interceda pelo amigo. O marido de Rebeca (Andrea Beltrão) perceberá a proximidade da dupla e começará a investigar o cunhado. Enquanto isso, Christian vai descobrir em Um Lugar ao Sol, por meio de Ravi, que Túlio e Ruth (Pathy Dejesus) são amantes.

Christian então tentará desmascarar Túlio em Um Lugar ao Sol, ele vai conseguir uma cópia da chave da casa de Ruth e invadirá o local, mexerá no computador da moça e encontrará fotos dos amantes. Porém, ele também vai ser descoberto na novela. Em suas investigações, Túlio encontrará filmagens do dia da morte de Renato e verá os gêmeos lado a lado, descobrindo assim que Christian é um farsante.

Os dois terão um confronto, Christian em Um Lugar ao Sol vai ameaçar contar todas as falcatruas do cunhado para Santiago, já Tulio o ameaçará intimidar com algo pior, a possibilidade de Christian ir parar na cadeia. Assim, o personagem de Reymond ficará nas mãos do Túlio e demitirá Ravi, como ordenado pelo parente.

Para completar o insucesso em viver a vida do irmão Renato, Lara continuará investigando a morte do ex. Depois de algumas pistas, a moça finalmente descobrirá que Renato e Christian se encontraram na noite do crime e vai até a Redentor atrás do ex-cunhado para saber a verdade.

O texto foi baseado nos resumos de 29 de novembro a 11 de dezembro de 2021, cedidos pela TV Globo. Alterações na ordem ou acontecimentos dos capítulos podem ser feitos pela emissora sem aviso prévio.

Que horas passa a novela?

A novela é sempre exibida na faixa das 21h, de segundo a sábado. Para assistir ao vivo Christian em Um Lugar ao Sol é simples, e o melhor, de graça. É só sintonizar na TV Globo por meio de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros, ou utilizar a aba ‘agora na TV’ da Globoplay. Porém, quem optar pela plataforma streaming precisa ter um cadastro gratuito no site.

Para quem é assinante da Globoplay, diariamente os capítulos são adicionados na plataforma, assim é possível assistir quando e onde quiser.

Assista a abertura da novela:

