Ravi morre em Um Lugar ao Sol? Final será triste

Interpretado por Juan Paiva, quem observa o nome de Ravi nas redes sociais pode perceber que o rapaz tem fãs e é um dos mais queridos na atual novela das 9, mas será que isso impedirá de a autora da novela de dar um final trágico ao personagem? Saiba se Ravi morre em Um Lugar ao Sol ou conquista um final feliz.

Ravi morre em Um Lugar ao Sol?

O rapaz irá morrer por causa de um acidente de carro, depois de uma briga feia com Christian, no final da novela, de acordo com as informações adquiridas pela jornalista Patrícia Kogut para O Globo.

Foi revelado que após o acidente, o namorado de Joy (Lara Tremouroux) será levado ao hospital, mas estará em estado muito grave e por isso os médicos não conseguirão salvar Ravi, que vai morrer em Um Lugar ao Sol.

Este é o final que por enquanto é previsto para ir ao ar na TV Globo, no entanto, ainda há esperanças para quem quer ver Ravi vivo no final de Um Lugar ao Sol. Por se tratar de uma novela fechada, ou seja, que já foi totalmente gravada – por conta da pandemia, a Globo evitou levar a novela ao ar antes de estar completa, por medo de o núcleo de teledramaturgia ser paralisado novamente durante as gravações – os responsáveis pelo folhetim gravaram alguns finais alternativos para os personagens.

Sendo assim, por enquanto sabe-se que Ravi morre em Um Lugar ao Sol, mas a emissora ainda pode mudar de ideia e optar pelo final em que o rapaz está vivo.

Assista o vídeo da novela e relembre a trama do personagem:

Quando a novela vai acabar?

É previsto que a novela de Lícia Manzo fique no ar até abril de 2022, então ainda vai demorar para você conferir o capítulo em que Ravi morre em Um Lugar ao Sol. Com um total de 107 capítulos, é esperado que a produção estrelada por Cauã Reymond seja exibida até a primeira semana de abril. Depois disso, a faixa das 21h será ocupada pelo remake de Pantanal.

