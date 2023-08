Batom de Erika em Vai na fé: qual é a cor usada pela vilã?

Interpretada pela atriz Letícia Salles, Erika pode ser chamada de megera, chata e muitos outros adjetivos desagradáveis, mas nunca de feia ou desarrumada. Além da beleza natural da atriz carioca de 28 anos, o trabalho no visual da vilã chama atenção, em especial a maquiagem da personagem, que chama atenção por um batom vermelho que está sempre usando em cena.

Qual é o batom que a Erika usa em Vai na Fé

Para quem se pergunta qual é aquele belo batom vermelho que Erika usa em Vai na Fé, ele leva o nome de Feel so Grand e é da marca M·A·C Cosmetics. A própria atriz Letícia Salles já revelou o título do produto no Instagram para os fãs da novela, que sempre perguntam nas redes sociais sobre o batom.

O Feel So Grand é um batom líquido matte que vem em uma embalagem de 5ML e custa atualmente R$ 159,00. Há outras cores nessa linha, como o High Drama, também conhecido como Ameixa Escura Profunda, o LadybeGood, que é um nude médio, o Fashion Legacy, que é outro tipo de vermelho, o Carnivorous, que é um vermelho enegrecido, e muitos outros. Você pode encontrar todos esses produtos no site oficial da marca (https://www.maccosmetics.com.br/).

Para quem comprar no site oficial da marca, há algumas formas de envio: a padrão, que leva até dois dias úteis, a expressa, que chega logo no dia seguinte, e a super expressa, que atente apenas algumas áreas de São Paulo e faz a entrega na sua casa em apenas algumas horas. O valor da entrega varia de acordo com a região e também valor da compra.

Quem cuida da maquiagem da famosa na novela Vai na Fé é a Beauty Artist Mayara Carvalho, que também trabalha no visual de outros atores da trama, como José Loreto, que conta sempre com uma pintura extravagante nos olhos durante seus shows como Lui Lorenzo no folhetim, Sheron Menezzes, que vive Sol, Clara Moneke, que interpreta Kate, entre outros. Mayara já trabalhou em outros projetos da emissora, como Pantanal e Bom Sucesso.

Final de Erika em Vai na Fé

Ambiciosa e sem compaixão com os outros, Erika não vai se dar mal no final de Vai na Fé como o público pode imaginar. A vilã vai acabar conquistando aquilo que sempre quis, a fama!

Segundo apurou a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em julho, a personagem de Letícia Salles terá dois grandes momentos no penúltimo e último capítulo. Primeiro, ela tentará escapar do Brasil para a Europa com Theo (Emilio Dantas), que estará foragido. No entanto, ela será apenas uma isca do empresário, que comprará passagens para a dupla para chamar a atenção dos agentes que estarão em sua cola, mas não comparecerá no aeroporto. Assim, na hora de embarcar, Erika será abordada pela polícia.

Após prestar esclarecimentos sobre o paradeiro de Theo, ela será liberada, pois não faz parte dos crimes fiscais que o vilão cometeu em sua empresa. Porém, sua história não vai parar por aí e seu envolvimento com Theo acabará sendo benéfico para sua carreira, pois ela será convidada a participar de um reality show chamado Mulher de Bandido. Assim, Erika conseguirá que seu nome circule pelo país e aparecerá em propagadas de televisão sobre o programa.

