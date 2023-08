Últimos capítulos: Resumo de Vai na Fé inédito de 5 a 7 de agosto

A novela Vai na Fé termina no dia 11 de agosto e até lá as emoções da reta final da obra das 19h prometem deixar o público vidrado na telinha. Com o resumo de Vai na Fé, confira o que acontecer nos capítulos deste sábado, 5 de agosto, e também da segunda-feira, 7 de agosto, que dá início a última semana da produção no ar!

Resumo de Vai na Fé de sábado, 5 de agosto

Após Ben encontrar uma prova que incrimina Theo no caso de Grazi - um vídeo que foi mostrado no capítulo exibido na sexta - o resumo de sábado da novela Vai na Fé mostra que Sol vai ficar muito feliz quando assistir a gravação que pode finalmente acabar com o vilão.

Apesar da felicidade pela prova encontrada por Ben, Sol acabará passando por alguns momentos de irritação no capítulo deste sábado, por culpa de Mauro, que ficará bravo com as mudanças que Sol fará durante uma sessão de fotos e até regravará o videoclipe da cantora.

Kate ficará preocupada com os atritos entre a madrinha e Maura e além disso também lidará com as dores da mãe, Bruna, que brigará com Jairo. No entanto, a cozinheira sacodirá a poeira e dará a volta por cima porque a aguardada inauguração de seu restaurante com Marlene finalmente chegará.

Alguém que estará radiante neste capítulo será Wilma, que desfrutará da recente fama com o lançamento de seu filme e a ótima recepção dos fãs. Já Lui Lorenzo e Lumiar estarão em clima de romance e o cantor vai preparar uma noite romântica para a advogada.

Resumo de Vai na Fé de segunda-feira, 7 de agosto

No capítulo da próxima segunda-feira, que dará início a última semana do folhetim na faixa das 7, a rixa entre Mauro e Sol continuará. Ele ficará satisfeito com a edição do novo clipe, mas não se poderá dizer o mesmo da cantora.

Quem passará por uma crise será o casal "Clarena", porque Clara vai conhecer as amigas de Helena e a personal trainer não vai gostar nada dos comentários da namorada sobre suas amigas. A mãe de Rafa terá uma crise de ciúmes e a dupla acabará se desentendendo.

No núcleo de Theo, o vilão ficará tenso ao ver o vídeo dele com Grazi e pensará em fugir, mas receberá uma intimação logo em seguida, por isso será levado até a delegacia por Ricardo. No final do capítulo, dois momentos importantes marcam o resumo de Vai na Fé de segunda-feira, a venda do apartamento de Lumiar e Ben e também a fuga de Orfeu, ex-parceiro de crime de Theo, da cadeia.

Vilão x Mocinha - Como vai ser o final de Sol e Theo em Vai na Fé

O final de Sol (Sheron Menezzes) e Theo (Emilio Dantas) está chegando! No último capítulo da atração, do dia 11 de agosto, Theo estará foragido da polícia e tentará atormentar Sol mais uma vez, mas acabará se dando mal, segundo adiantou a jornalista Carla Bittencourt do Notícias da TV, em julho. O abusador vai se disfarçar para invadir o casamento de Ben e Sol e tentará sequestrar a noiva. No entanto, desta vez ele não escapará das consequências de seus atos e será pego pela polícia.

Preso pelo sequestro de Sol, os trambiques que realizava na empresa que comandou com Orfeu e ainda com as provas da agressão contra Grazi, Theo finalmente terá o desfecho que merece e apodrecerá na cadeia. Sem o vilão no caminho, o casal Ben (Samuel de Assis) e Sol enfim terá um final feliz. Além disso, ela estará decolando na carreira de cantora e fará seu primeiro show antes no penúltimo capítulo.

O que vai acontecer com Jenifer em Vai na Fé

Filha de Sol, Jenifer está com o coração indeciso entre ficar com Hugo (MC Cabelinho) ou Eduardo (Matheus Abreu) há tempos em Vai na Fé, mas em suas últimas cenas na novela ela finalmente se decidirá. Ainda segundo a jornalista Carla Bittencourt do Notícias da TV, em um primeiro momento, Jenifer vai decidir não ficar com ninguém e dispensará os dois pretendentes, o que chocará Kate (Clara Moneke). No entanto, não por muito tempo.

A aparição da personagem Melissa (Ramille), que dará em cima tanto do missionário quanto o grafiteiro, deixará Jenifer enciumada do ex-traficante. Ela perceberá que realmente ama Hugo, então deixará Eduardo para Melissa e reatará com o personagem de MC Cabelinho no penúltimo capítulo. Já no episódio final da novela Vai na Fé, novamente um casal, Kate e Hugo vão aparecer juntinhos e felizes no casamento de Ben e Sol.

Como será o final de Lumiar

Após passar por altos e baixos na novela, Lumiar (Carolina Dieckmann) ganhará um final feliz em Vai na Fé ao lado de Lui Lorenzo (José Loreto), mas isso irá demorar um pouco e o público precisará ser paciente. Primeiro, ela tirará um tempo para si mesma na trama e passará por um período sabático de seis meses em Roma, na Itália, segundo apurou Sabrina Castro do Notícias da TV, agora em agosto.

Antes de Lumiar partir para a Europa, a advogada e o cantor terão uma noite de romântica que parecerá muito com uma despedida. Depois que a loira for embora, o músico até tentará esquecê-la e excluirá a música dedicada a amada da setlist de seu show. Porém, eles ainda vão se reencontrar e reatar o romance. Esse grande momento só será mostrado na novela no último capítulo, quando Lumiar retornar ao Brasil e comparecer ao casamento de Ben e Sol. Ela e Lui se acertarão e darão um beijão de dar inveja.

