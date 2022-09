Onde assistir o Rock in Rio ao vivo hoje, dia de show do Iron Maiden

Globo, Multishow e Canal Bis são algumas opções onde assistir o Rock in Rio ao vivo nesta sexta-feira, 2, primeiro dia de festival. Os shows também serão transmitidos pela internet gratuitamente a partir das 14h30, horário de Brasília. Iron Maiden, Dream Theather, Gojira e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira se apresentam no Palco Mundo.

Qual canal vai transmitir o Rock in Rio 2022?

Globo, Multishow e Canal Bis vão fazer a transmissão do Rock in Rio pela TV. Veja como assistir:

Globo

A Globo exibirá apenas os melhores momentos da sexta-feira.

Horário: 02h10, horário de Brasília, após o Conversa com Bial.

Onde assistir o Rock in Rio ao vivo pelo Multishow

Horário: a partir das 14h30, horário de Brasília, no dia 2.

O número do canal pode variar de acordo com a operadora e região.

Bis

Horário: a partir das 17h, horário de Brasília.

O número do canal pode variar de acordo com a operadora e região.

Onde assistir o Rock in Rio ao vivo pela internet?

O Rock in Rio será transmitido pela internet e pela televisão em todos os dias de festival. O público poderá acompanhar os show do Palco Mundo e do Palco Sunset gratuitamente pelo Globopay – o sinal do Multishow estará aberto para não-assinantes cadastrados na plataforma.

Como acompanhar o Rock in Rio pelo Multishow online e de graça

A transmissão no Multishow começa às 14h30, horário de Brasília, e segue até o final do evento. Siga os passos para acompanhar.

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2 – Na página inicial, clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3 – Insira o e-mail e senha para fazer login. Também é possível entrar na plataforma usando as contas do Facebook, Apple ou Google.

Novos usuários terão que se cadastrar. Insira seu nome, completo, e-mail, gênero, data de nascimento, endereço e crie uma senha. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

5- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.

Quais shows serão transmitidos no Multishow?

Palco Mundo

00h05 – Dream Theater

21h30 – Iron Maiden

19h15 – Gojira

17h25 – Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Palco Sunset

20h30- Bullet For My Valentine

18h25 – Living Colour + Steve Vai

16h25 – Metal Allegiance

14h55 – Black Pantera + Devotos

Onde assistir o Rock in Rio ao vivo pelo G1

O G1 também transmite gratuitamente o sinal do Mutishow. Os internautas podem assistir aos shows do Palco Mundo e do Palco Sunset.

1- Entre na página oficial da cobertura do evento em seu navegador no celular ou computador (https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/)

2 – Clique em “veja os shows e tudo da Cidade do Rock” na coluna localizada do lado direito da tela.

3- É necessário ter uma conta Globo.com para ter acesso ao sinal. Faça login ou se cadastre conforme mencionado anteriormente.

2 – Clique na tela de vídeo e aguarde a transmissão começar.

Rock in Rio no Canal Bis online

Apenas os assinantes do pacote Globoplay+canais terão acesso ao sinal do Canal Bis, que transmite os show do Espaço Favela e New Dance Order. O plano tem custo a partir de R$42,90 ao mês, que pode ser pago com cartão de crédito ou carteira digital. O processo para ter acesso ao sinal é o mesmo citado acima, apenas escolha ‘Bis’ em ‘Agora na TV’.

Rock in Rio é de quanto em quanto tempo?

O Rock in Rio no Brasil acontece de dois em dois anos. Houve um espaço maior entre a última edição, em 2019, e a deste ano, em decorrência da pandemia de covid-19.

Essa é a 9º edição do evento no Brasil, que foi criado em 1989 por Roberto Medina. Antes o intervalo era maior – a segunda edição do festival só foi realizada em 1991 e depois em 2001.

Nos anos seguintes, os organizadores levaram o evento para fora do país, realizando edições em Lisboa nos anos de 2004, 2006, 2008 e 2010, e em Madri, na Espanha, em 2008, 2010 e 2012. Foi somente em 2011 que o Rock in Rio retornou para a capital fluminense, onde segue acontecendo até hoje.

Desde então, o Rock in Rio trouxe grandes nomes da música internacional para solo carioca em 2013, 2015, 2017, 2019 e agora em 2022. O festival de Lisboa também segue acontecendo.