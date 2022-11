Onde fica o Projac da Globo, local atingido por incêndio

Nesta sexta-feira, 18, um incêndio atingiu o Projac da Globo, onde acontecem as gravações da novela Todas as Flores, em exibição no Globoplay. A assessoria de imprensa da emissora informou que não houve feridos e o fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio e pelos bombeiros.

Projac da Globo é atingido por incêndio

Em imagens que circularam nas redes sociais no início da tarde de hoje, é possível ver o Projac da Globo em meio às chamas. O fogo atingiu o cenário da novela Todas as Flores, escrita por João Emanuel Carneiro, que está em exibição na plataforma de streaming Globoplay.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, a Globo informou que não há feridos e o fogo já foi controlado pela Brigada de Incêndio da emissora e pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda está no local.

A emissora também afirmou que não haverá impacto na produção da novela, já que o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur, atingida pelo fogo, é reproduzido em estúdio.

Leia a nota na íntegra:

Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio.

🚨AGORA! Incêndio de grandes proporções atinge uma cidade cenográfica no Projac/Estúdios Globo nesse exato momento CORRESPONDENTE CHOQUEI DIRETO DO RIO DE JANEIRO @choquei pic.twitter.com/ZPAyifcytQ — Junior⚡️ (@jrmarketeiro) November 18, 2022

Incêndio estúdios Globo ( Projac) pic.twitter.com/XtBM712zVf — Reinaldo Gottino (@RGottino) November 18, 2022

Onde fica o Projac da Globo no Rio de Janeiro?

O Projac da Globo está localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Além da novela Todas as Flores, os outros folhetins e programas de estúdio da emissora também são gravados no local.

Os Estúdios Globo é o maior e mais moderno centro de produção de TV da América Latina e levou sete anos para ser construído. A inauguração oficial ocorreu em 1995 pelo jornalista Roberto Marinho, então presidente do Grupo Globo.

A primeira novela produzida no novo estúdio foi Explode Coração (1995), de Gloria Perez. Na época, o local se chamada Projac, abreviatura de Projeto Jacarepaguá.