Novela Todas as Flores: quantos capítulos serão lançados e quando saem?

A novela Todas as Flores chegou com tudo! O novo folhetim de João Emanuel Carneiro deu o que falar nas redes sociais e já aparece na lista de mais assistidos da Globoplay. A produção não vai liberar todos os seus capítulos de uma vez e o público terá que acompanhar o conteúdo semanalmente. A novela só terminará no primeiro semestre de 2023.

Quantos capítulos a novela Todas as Flores vai ter?

A novela Todas as Flores terá 85 capítulos no total. Por ser uma produção exclusiva da Globoplay, o folhetim foi encurtado e tem um número menor de episódios do que novelas da TV aberta costumam somar, geralmente sempre passando dos 100 capítulos.

Cinco capítulos foram liberados no dia da estreia do folhetim, 19 de outubro, e a dinâmica se repetirá nas próximas semanas. Todas as quartas-feiras o público terá novos cinco capítulos liberados na plataforma streaming da emissora.

De acordo com a coluna de Mauricio Stycer no UOL, a novela será dividida em duas partes. Assim, os últimos capítulos da primeira etapa - que vão totalizar 45 - serão disponibilizados no dia 14 de dezembro. O retorno do folhetim deve ocorrer em abril de 2023. Mais 40 capítulos serão disponibilizados com o mesmo esquema de 5 por semana, ficando no ar até junho.

A informação ainda não foi confirmada pela Rede Globo, que só afirmou até agora que o folhetim fica no ar até o primeiro semestre de 2023.

História

A trama da novela Todas as Flores segue três personagens centrais: a mocinha Maíra (Sophie Charlotte), que é cega e foi criada apenas pelo pai, pois a mãe a abandonou quando era pequena. Zoé (Regina Casé), a mãe de Maíra. E por último, Vanessa (Letícia Colin), irmã de Maíra que sofre de uma grave doença e precisa de um transplante de medula óssea para sobreviver.

Após a morte do pai, Maíra reencontra a mãe e vai morar com a mulher. Egoísta e interesseira, Zoé vê na garota a forma de salvar sua outra filha. Vanessa é má e destrata a irmã que salva sua vida. Além disso, ela trai o noivo, o rico Rafael (Humberto Carrão), com Pablo (Caio Castro) e só vai se casar com o rapaz de olho em seu dinheiro.

O rumo das vidas de Vanessa, Rafael e Maíra muda quando a personagem de Charlotte vai trabalhar na empresa de Rafael como perfumista. A dupla se conhece e acaba apaixonada.

Assista o trailer e conheça os detalhes da história:

Todas as Flores vai ser exibida na América Latina por streaming parceiro

A novela Todas As Flores vai ser exibida com exclusividade pelo streaming ViX+, da TelevisaUnivision, em países do continente americano. Em troca da parceria, a Globoplay vai exibir com exclusividade as produções La Mujer del Diablo e Travesuras de la Niña Mala para o público que ama conteúdo latino.

A informação foi divulgada um dia antes da estreia de Todas as Flores no Brasil, em 18 de outubro, durante MIPCOM 2022, feira internacional sobre o mercado de cinema e TV, e teve detalhes revelados no site oficial da Rede Globo, o Gshow.

"Acreditamos que esse é apenas o primeiro passo para uma parceria de longo prazo entre as duas empresas", disse o diretor de produtor digitais da Globo Erick Bretas. Não foi revelado quando o lançamento nos países vizinhos ocorrerá.

Como assistir no Brasil? Globoplay x TV aberta

Por enquanto, a novela Todas as Flores ficará disponível apenas na Globoplay. O primeiro episódio foi exibido na TV aberta, durante a Tela Quente, como método de divulgar o folhetim, mas os próximos não será transmitidos fora da plataforma por enquanto.

No entanto, no segundo semestre de 2023, é previsto que a novela Todas as Flores ganhe a TV aberta e vá ao ar na faixa das 23h00, com uma versão reeditada - assim como tem acontecido com Verdades Secretas 2, que foi lançada exclusivamente na Globoplay e agora está na TV aberta com um número menor de capítulos.

Enquanto o público aguarda pela estreia na TV aberta, o jeito é assistir na Globoplay. Para quem tem interesse, é só seguir o passo a passo:

1 – Acesse o streaming (https://globoplay.globo.com/)

2 – Clique em "assine agora" e escolha um plano. O valor não afetará, pois qualquer pacote te dá direito a assistir a novela Todas as Flores. Por isso, escolha o que melhor se encaixa no seu bolso

3 – Depois de escolher o plano, clique em "cadastre-se" na nova página

4 – Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

5 – Selecione a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade"

6 – Clique em "cadastrar"

7 – Informe qual será a forma de pagamento

8 – Agora é só acessar a Globoplay e clicar nos capítulos da novela Todas as Flores!

