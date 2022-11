Novos capítulos de Todas as Flores: quando e que horas saem

Novos capítulos de Todas as Flores chegam nesta terça-feira (15), um dia antes do comum - Foto: Reprodução/Globoplay

Novos capítulos de Todas as Flores chegam ao catálogo da Globoplay nesta terça-feira de feriado, 15 de novembro. No entanto, em outras semanas, os episódios são adicionados em um dia diferente da semana. É bom ficar informado sobre a programação do folhetim para não perder nada.

+Todas as Flores personagens: quem é quem na novela

Quando saem novos capítulos de Todas as Flores?

Oficialmente, saem novos capítulos de Todas as Flores nas quartas-feiras, sempre às 18h00. Semanalmente, são disponibilizados 5 capítulos de uma vez no catálogo da Globoplay. O folhetim estreou no dia 19 de outubro e até o momento conta com 20 capítulos.

É necessário ser assinante de algum pacote do streaming para ter acesso. Caso já seja cliente de algum plano da Globoplay, é só acessar a plataforma e assistir aos capítulos quantas vezes quiser. Ao assistir o folhetim com seu login e senha, é possível deixar parado o capítulo e retornar no exato momento em que parou.

Mudança de dia e horário marca apenas semana de feriado

Nesta terça-feira, 15 de novembro, mais 5 capítulos novos capítulos de Todas as Flores serão lançados. Esta semana contou com uma mudança na programação do streaming por conta do feriado da Proclamação da República e por isso os episódios da semana foram antecipados.

Devido a mudança e para que o público possa aproveitar o feriado conferindo os novos acontecimentos da trama de João Emanuel Carneiro, os capítulos ficarão disponíveis na plataforma mais cedo, a partir das 13h00. A informação foi confirmava por Erick Bretas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo.

O executivo respondeu um fã da novela no Twitter e informou o horário especial para os novos capítulos de Todas as Flores. O cronograma do folhetim seguirá normalmente nas demais semanas, com os próximos capítulos chegando sempre nas quartas-feiras, às 18h00.

Dia e horário da novela Todas as Flores semanalmente: quartas-feiras, às 18h00

quartas-feiras, às 18h00 Mudança APENAS para feriado do dia 15 de novembro: terça-feira, às 13h00

Trama de Todas as Flores

A história de Todas as Flores segue a jovem Maíra (Sophie Charlotte), uma garota cega que foi abandonada pela mãe ainda muito pequena e foi criada apenas pelo pai. Após a morte do pai, Maíra reencontra a mãe, Zoé (Regina Casé), que não é flor que se cheire.

Ela também passa a conviver com a irmã mais nova, Vanessa (Letícia Colin), uma vilã para ninguém botar defeito. Vanessa tem uma doença e precisa de uma doação de medula para irmã para sobreviver, mas mesmo assim ela não se torna uma boa pessoa. Conheça:

+Tem Sessão da Tarde hoje, terça (15)? Com jogo do Brasil, emissora muda programação

Primeira fase de Todas as Flores termina em dezembro

A primeira fase de Todas as Flores vai contabilizar 45 capítulos no total. Assim, o folhetim finaliza sua primeira leva de episódios no dia 14 de dezembro, de acordo com coluna de Mauricio Stycer no UOL - A Globoplay ainda não confirmou as datas.

É esperado que o folhetim só retorne com seus episódios inéditos em meados de abril de 2023, com uma leva de mais 40 capítulos. No total, o folhetim de João Emanuel Carneiro terá 85 capítulos. Exclusiva da Globoplay, a novela Todas as Flores deve ser exibida na faixa das 23h da TV Globo a partir do segundo semestre do ano que vem de de forma reeditada - Assim como ocorre no momento com outra exclusiva do streaming, Verdades Secretas II. Porém, datas ainda não foram reveladas pela Rede Globo.

Leia também

8 filmes parecidos com Enola Holmes para assistir