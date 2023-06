Qual o segredo de Ruth em Mulheres de Areia?

Mocinha teve um caso com um homem casado

O segredo de Ruth em Mulheres de Areia será revelado mais adiante na novela. A mocinha se envolveu com um homem casado no passado e o reencontrará ao assumir o lugar de Raquel após o acidente em alto mar. A reprise da novela está em exibição na Rede Globo.

Quando o segredo de Ruth será revelado?

Ruth foi enganada por César (Henri Pagnoncelli), amigo de Marcos (Guilherme Fontes). A mocinha se envolve com ele sem saber que o homem é casado, e ainda fica grávida. No entanto, o bebê nasce morto no parto.

A protagonista só revela o segredo para Marcos no capítulo 120 da exibição original. "Ele nunca se interessou [pela criança]. Eu tive esse filho sozinha, Marcos. Ele não apareceu nem quando o bebê morreu. Meu filho foi enterrado sei lá por quem. Eu estava no hospital, internada, não tinha ninguém comigo", diz Ruth.

A mocinha segue contando para Marcos que César afirmava que a amava e ela acreditou. "Ah, meu amor, meu Deus do céu, que loucura", diz o empresário enquanto abraça sua amada. "Seus pais não sabem de nada?", questiona o rapaz.

Ruth diz que seus pais não tem conhecimento sobre o caso. "Na época eu não morava mais com eles, já tinha saído de casa. Conheci o César, eu engravidei e ele sumiu. Foi aí que eu encontrei a Arlete (Thaís de Campos)", continua. "O César é um canalha. Ele me paga!", diz Marcos.

Mais adiante na novela, o empresário conta o segredo de Ruth para Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos).

"Então ela teve um filho!", diz Isaura. "Que morreu ao nascer", completa Marcos. "E a gente aqui, sem saber de nada. Sem poder mover uma palha pela nossa filha", lamenta Floriano.

O rapaz diz para o sogro ficar calmo pois agora Ruth é feliz. "E tu, Marcos? Tu brigou com o doutor César?", questiona a matriarca. "Ele ainda pensa que ela era a Raquel, mas eu ainda vou ajustar as contas com ele", revela o empresário.

Qual o final de Ruth em Mulheres de Areia?

Ruth terá um final feliz ao lado de Marcos na novela. Raquel arma um plano para separá-la de seu amado mais uma vez e consegue fazer com que os dois se afastem.

No entanto, a vilã sofre um acidente de carro fatal. Raquel perde o controle do automóvel, que capota e explode ao cair de uma ribanceira, causando a morte da megera.

Depois de sofrer com a morte da filha, Isaura conta para Ruth que foi Raquel quem armou para que ela se separasse de Marcos. A matriarca afirma que a vilã dopou o empresário e deitou-se ao lado dele para a irmã acreditar que os dois mantinham um caso.

Sabendo que tudo não passou de mais um plano maquiavélico de Raquel, Ruth vai atrás de Marcos e conta a verdade para ele. Os dois ficam juntos no final.

A reprise de Mulheres de Areia vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. A trama começou a ser exibida em 26 de junho e deve ficar no ar ao menos até o começo de 2024. A novela substitui "Chocolate com Pimenta" (2003), que termina no próximo dia 30.

A novela de Ivani Ribeiro tem 201 capítulos, exibidos originalmente entre fevereiro e setembro de 1993 no horário das 18h. Os capítulos também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

