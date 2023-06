Qual o final de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia?

O final de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia será diferente para as duas protagonistas interpretadas por Glória Pires. A vilã terá um desfecho trágico na trama de Ivani Ribeiro, enquanto a mocinha enfim ficará ao lado de seu amado Marcos (Guilherme Fontes).

O que acontece com Ruth e Raquel em Mulheres de Areia?

A história de Ruth e Raquel sofre uma reviravolta ao longo da trama quando as irmãs sofrem um acidente em alto mar. Raquel, a vilã, é dada como morta. A essa altura da novela, a megera já terá se casado com Marcos, para colocar as mãos na fortuna do empresário.

Sofrendo ao ver sua irmã casada com seu ex-namorado, Ruth decide assumir o lugar da vilã para ficar ao lado de Marcos. O único que sabe que a mocinha está se passando por Raquel é Tonho da Lua (Marcos Frota), rapaz apaixonado por ela.

No entanto, Raquel está viva e planeja se vingar de Ruth ao saber que a irmã assumiu o seu lugar. A megera arma um golpe para separar a irmã e Marcos, mas quem acaba se dando mal e ela.

Nos capítulos finais de Mulheres de Areia, Raquel está dirigindo por uma estrada quando perde o controle do carro e acaba caindo em uma ribanceira. O automóvel explode assim que atinge o chão, causando a morte da vilã.

A morte de Raquel causa grande comoção entre os personagens da novela. Quem mais sofre com a partida da megera é Isaura (Laura Cardoso), mãe das gêmeas.

Depois da morte da vilã, Ruth e Marcos têm um final feliz. Isaura revela para a mocinha que Raquel armou um plano para separá-la do rapaz.

A matriarca revela que Raquel dopou Marcos e deitou-se ao lado dele para Ruth acreditar que os dois dormiram juntos. Depois de saber a verdade, a mocinha vai atrás de seu grande amor e conta que tudo foi uma armação de sua irmã para separá-los. Os dois se entendem e ficam juntos.

Qual o final de Tonho da Lua?

Além das gêmeas Ruth e Raquel, Mulheres de Areia ficou marcada pelo personagem Tonho da Lua, interpretado por Marcos Frota na edição da novela que está em exibição na Globo. O rapaz é o único que sabe que Ruth está se passando por Raquel após o acidente de barco.

Apesar de nutrir uma paixão platônica por Ruth, os dois não ficam juntos no final. O rapaz se encanta com um circo que passa pela cidade nos capítulos finais da novela e decide ir embora com eles para se tornar um artista circense depois de passar anos esculpindo estátuas de mulheres feitas de areia na praia.

Que horas passa Mulheres de Areia na Globo?

Mulheres de Areia vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. A partir do dia 3 de julho, a trama passa a ocupar todo o horário após a exibição do capítulo final de "Chocolate com Pimenta" (2003).

Todos os capítulos da trama estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Após a exibição na TV, a nova edição do folhetim também será disponibilizada na plataforma de streaming.

A novela é de autoria de Ivani Ribeiro, exibida originalmente no horário das 18h em 1993. Se trata de um remake da trama de mesmo nome, exibida em 1973 na TV Tupi. Ambas as versões foram bem-sucedidas e conquistaram bons números de audiência.

