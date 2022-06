Veja como está o ator que fez Carlos Daniel em A Usurpadora

Folhetim deixou as asas do SBT e hoje pertence ao Grupo Globo.

Sucesso que já foi transmitido várias vezes no Brasil, a história das irmãs Paola e Paulina está de volta. Além de estar disponível no streaming, o folhetim também ganha nova reprise nas telinhas, dessa vez no canal Viva. Aos curiosos, saber como está o ator que fez Carlos Daniel em A Usurpadora é uma tarefa importante. Por isso, conferimos por onde anda o famoso hoje, 24 anos a estreia do folhetim mexicano.

Como está o ator que fez Carlos Daniel em A Usurpadora de 1998?

Fernando Colunga, o ator que interpretou Carlos Daniel em A Usurpadora, hoje está com 56 anos de idade e continua trabalhando nas telinhas mexicanas. O ator não é casado e mantém sua vida pessoal longe da mídia. O famoso não tem nem mesmo uma conta oficial no Instagram e não costuma fazer grandes revelações sobre sua privacidade ao público.

Em 2020, o ator foi alvo de rumores na imprensa estrangeira de que estaria namorando a atriz Blanca Soto, sua companheira de elenco na novela Porque el amor Manda (2012 – 2013). No entanto, a dupla não fez afirmações sobre o possível relacionamento e foi vista poucas vezes lado a lado em aparições públicas desde então.

Em 2022, o ator está atualmente na novela El Conde, que estreou há pouco tempo e também conta com a famosa atriz Ana Brenda Contreras, protagonista de Coração Indomável. A produção é em espanhol, porém, vem de um canal norte-americano, o Telemundo. A emissora se trata de um canal aberto dos Estados Unidos que exibe apenas programação em espanhol para a população hispânica que vive no país.

Antes de estrelar El Conde, Fernando Colunga esteve longe das telinhas por alguns anos. Antes deste projeto da Telemundo, seu último lançamento havia passado nas telinhas entre 2015 e 2016, o folhetim Pasión y poder. Nesta mesma época ele esteve no filme Ladrões que roubam Ladrões.

Atualmente, o ator também pode ser acompanhado nas telinhas do SBT com a reprise de Amanhã é para Sempre, de segunda a sexta-feira. Além desta novela, o astro mexicano também apareceu no canal de Silvio Santos com outras produções famosas, como A Dona (2010), Esmeralda (1997), Maria do Bairro (1995 – 1996), Marimar (1994) e é claro A Usurpadora (1998).

Para quem não sabe, a carreira de Colunga na frente das câmeras começou uma década antes de ele ser Carlos Daniel em A Usurpadora. O ator fez sua estreia nos cinemas em 1988, com o filme La guerrera vengadora. Sua primeira novela foi Alcanzar una estrella II, em 1991.

Onde assistir A Usurpadora original?

Para conferir A Usurpadora há duas opções, uma em que você poderá assistir todos os episódios de uma vez e outra para aqueles que preferem assistir diariamente. A primeira maneira é sendo assinante da Globoplay. A plataforma streaming já adicionou todos os 102 capítulos do folhetim ao catálogo, assim você pode assistir quando e de onde quiser.

A outra opção é acompanhar de segunda a sexta-feira o folhetim na faixa das 20h30 no canal Viva. Aos sábados, a partir das 08h45, todos os capítulos exibidos durante a semana são reprisados de uma vez. Neste caso, você precisa ter o canal Viva em seu pacote de TV por assinatura para o acesso ser liberado.

Caso não tenha TV a cabo, você pode assinar o pacote “Globoplay + canais ao vivo” na plataforma streaming e sempre assistir pela aba “agora na TV” o canal Viva durante o horário de exibição da novela. Esta opção é liberada apenas neste pacote, outros não dão direito ao conteúdo.

Folhetim mexicano ganhou remake em 2019

Você sabia que A Usurpadora ganhou um remake em 2019? Esta produção também pode ser assistida. Aos que quiserem conferir, é só ir até o catálogo da Amazon Prime Video. O folhetim foi menor que a versão original e contou com apenas 25 capítulos. Esta regravação é estrelada por Sandra Echeverría como as protagonistas Paola e Paulina e Andrés Palacios como Carlos.

Relembre a trama:

