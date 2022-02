Os Dez Mandamentos: conheça o ator que interpreta Arão na novela

A atual novela do horário nobre da Record, A Bíblia, reúne as reprises de Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. O folhetim agora está na fase que traz a trama de Moisés, com isso um famoso personagem das escrituras também está de volta, Arão. Quem é o ator que interpreta Arão na novela? Petrônio Gontijo (53) já é rosto conhecido na emissora.

Petrônio Gontijo é o ator que vive Arão na novela Os Dez Mandamentos. Atualmente com 53 anos de idade, na época em que gravou o folhetim, estava com 47 anos. Natural de Varginha, em Minas Gerais, Petrônio não é casado no momento e também não tem filhos.

A carreira na televisão do ator que interpreta Arão na novela Os Dez Mandamentos começou nos anos 1990, na Rede Globo. O artista foi um dos protagonistas da novela Salomé, de Sérgio Marques. Em 1993, Petrônio trabalhou em outra novela da emissora, Olho no Olho, de Antonio Calmon.

Até o ano de 1995, o ator continuou na Globo e trabalhou em Pátria Minha (1994), Malhação (1995) e Você Decide (1995). A partir do ano seguinte, Petrônio passou a somar produções do SBT no currículo: como Razão de Viver (1996) e Os Ossos do Barão (1997).

Em 1998, ele atuou em Serras Azuis, da Rede Bandeirantes, e alguns anos depois atuou no filme Cronicamente Inviável (2000). Nos anos 2000 nasceu a longa parceria que o ator tem com a Record, seu primeiro trabalho no canal foi Vidas Cruzadas.

Após atuar no filme Memórias Póstumas de Brás Cubas (2001), o ator que interpreta Arão na novela Os Dez Mandamentos retornou ao SBT e trabalhou em Pícara Sonhadora (2001), Marisol (2002) e Seus Olhos (2004).

Em 2005, mais uma parceria com a Record, a produção Essas Mulheres e depois, já em 2006, a novela Cidadão Brasileiro. Nos anos seguintes, o ator apareceu em mais projetos nas telinhas: Luz do Sol (2007), Caminhos do Coração (2008), Os Mutantes (2008), Poder Paralelo (2009), Insensato Coração (2011), O Madeireiro (2011) e Máscaras (2012).

Depois de alguns anos afastado da televisão, Petrônio Gontijo retornou para interpretar o personagem Arão na novela Os Dez Mandamentos, que foi transformada em filme e também foi exibida nos cinemas.

Nos últimos anos, o ator trabalhou em Conselho Tutelar (2018), os filmes Nada a Perder 1 e 2 sobre a trajetória de Edir Macedo, a novela Jesus (2018) e recentemente a novela Gênesis, em que viveu a versão mais velha de Jacó.

Atores mirins

Além de Petrônio Gontijo, que interpretou Arão na novela Os Dez Mandamentos por mais tempo, o personagem também foi vivido por Victório Ghava e Kadu Schons nas fases da infância e adolescência. Victório deu vida ao personagem nos capítulos da primeira fase do folhetim, na época ele tinha 7 anos de idade, agora está com 14 anos.

Além de Os Dez Mandamentos, Victório também atuou em Não Se Apega, Não (2015), Feliz Aniversário (2016) e Deus Salve o Rei (2018).

Já Kadu assumiu a missão de interpretar Arão na novela em uma fase mais velha, ele tinha 10 anos na época e atualmente está com 17 anos. Kadu também atuou em Além do Tempo (2015), A Cara do Pai (2017) e Apocalipse (2017 – 2018).

Quem foi Arão na Bíblia?

Arão era irmão de Moisés e Miriã na Bíblia, ele foi concebido por Anrão e Joquebede e foi o primeiro líder dos sacerdotes hebreus nas escrituras.

Arão era três anos mais velho que Moisés e se casou com Eliseba, com quem teve quatro filhos: Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar.

Em sua trajetória na novela Os Dez Mandamentos, Arão ajuda o irmão na missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito.

