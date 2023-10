Pablo (Caio Castro) em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Globoplay

Pablo morre na novela Todas as Flores?

Pablo morre na novela Todas as Flores?

Pablo (Caio Castro) e Judite (Mariana Nunes) arriscam suas vidas para resgatar Maíra (Sophie Charlotte) das mãos da quadrilha de tráfico humano, isso na 1ª fase da novela, a partir do capítulo 33. Os três foram alcançados pelos bandidos, que os renderam e espancaram o vendedor da Rhodes, além de apontar uma arma para a cabeça dele. Apesar de estarem mexendo com gente perigosa, o rapaz vai dar um jeito de se safar dessa.

Relacionado: Quando acaba Todas as Flores na TV Globo

O que acontece com Pablo em Todas as Flores?

O filho de Judite, Pablo será poupado pelos bandidos e não morrerá em Todas as Flores. Depois de tomar uma surra e ficar na mira do revólver dos criminosos, a quadrilha deixa ele e a mãe voltarem para o Rio de Janeiro. No entanto, eles levam Maíra de volta para a fazenda.

Os bandidos decidem deixar os dois irem após ordens de Débora (Barbara Reis), chefe do esquema. "A patroa resolveu aliviar, mas ela mandou um recado. Não é para abrir o bico para a polícia", dizem. Caso contrário, eles irão atrás de Pablo e Judite, pois sabem onde eles moram e trabalham.

Os bandidos colocam Maíra dentro do carro e a levam sob gritos. "Não tem como sair desse lugar", dirá ela desolada para Jéssica (Duda Batsow) e Rominho (Luiz Fortes), seus cúmplices na fuga.

Apesar do plano ter sido malsucedido, a protagonista vai embora da fazenda em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira, 3. Depois do ocorrido, Zoé (Regina Casé) desabafa com Garcia (Adriana Seiffert) sobre a situação da filha e decide resgatá-la.

Obviamente, a vilã vai mentir para a perfumista e dizer que negociou com os bandidos. Maíra vai desconfiar de que a mãe, na verdade, faz parte do esquema, mas vai embora com ela.

Para evitar que a filha conte algo sobre o que viveu para outras pessoas, Zoé mantém a protagonista trancada em um quartinho nos fundos da organização - inclusive, será nessas condições que a mocinha irá dar à luz ao filho de Rafael (Humberto Carrão) ainda nesta semana.

Relacionado: quem morre em Todas as Flores

Pablo fica com Maíra em Todas as Flores?

Pablo e Maíra não ficam juntos no final de Todas as Flores, mas os dois terão um breve relacionamento mais adiante. O rapaz começou a se envolver com a cega a mando de Vanessa (Letícia Colin), mas se apaixonou de verdade pela moça.

O vendedor também se cansa da frieza e das maldades em que se envolve por conta da vilã e decide se declarar para Maíra, que se surpreende com a atitude do filho de Judite e decide dar uma chance a ele, já que, a essa altura da trama, ela ainda estará extremamente magoada com Rafael.

O namoro de Maíra e Pablo vai despertar ainda mais a fúria de Vanessa, que irá até a casa de Judite se vingar da irmã. Ao vê-la saindo para colocar o lixo para fora, a megera derruba a mocinha no chão e começa a dar chutes em sua barriga.

Apesar da revolta de Vanessa, o namoro de Maíra e Pablo não vai durar muito. Isso porque a protagonista descobre sobre o vínculo do malandro com a vilã e decide colocar um ponto final na relação, apesar de o personagem de Caio Castro tentar convencê-la de que realmente mudou. "Acabou o namoro, o respeito, o carinho, a amizade... tudo", dirá.

Pablo só conseguirá mostrar que realmente está do lado de Maíra quando ajudá-la a render Zoé e Vanessa na casa de Angra dos Reis. Mesmo assim, a mocinha opta por ficar com Rafael nos capítulos finais, seu verdadeiro amor.

+ Votação: quais as melhores novelas da Globo desde 2000