O Cravo e a Rosa horário: quando e como assistir a novela

Uma notícia deixou os noveleiros felizes: a TV Globo vai reprisar o sucesso O Cravo e A Rosa, a partir do dia 6 de dezembro de 2021. O folhetim estrelado por Eduardo Moscovis e Adriana Esteves vai ocupar espaço na nova grade de programação do canal, que contará com mudanças e não terá mais Malhação no cronograma vespertino da emissora. Veja qual será o horário de O Cravo e a Rosa na Globo.

O Cravo e a Rosa horário

A novela O Cravo e a Rosa será exibida na faixa das 15h, que atualmente é ocupada pela Sessão da Tarde. Em nota, A TV Globo anunciou que o O Cravo e a Rosa será exibida de segunda a sexta-feira depois do Jornal Hoje e que esta nova faixa de horário para novelas terá a exibição apenas de folhetins que foram ao ar às 18h ou 19h.

Depois do horário de O Cravo e a Rosa na programação da Globo, será exibida a Sessão da Tarde, provavelmente entre às 16h/16h30, hora que atualmente o Vale a Pena Ver de Novo acontece. Depois do filme do dia, o público assistirá O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Por causa desta mudança na programação, o especial agora só reprisará novelas da faixa das 21h.

Os demais folhetins exibidos atualmente, Nos Tempos do Imperador às 18h, Quanto Mais Vida Melhor às 19h e Um Lugar ao Sol às 21h devem permanecer sem mudanças, a TV Globo não comentou sobre alterações além do término de Malhação após 26 anos no ar.

Sinopse de O Cravo e a Rosa

Escrito por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, a novela é uma comédia romântica inspirada em A Megera Domada, clássico de William Shakespeare. Na trama, ambientada nos anos 1920, Petruchio (Moscovis), um cara do interior, e Catarina (Esteves), a geniosa filha de um banqueiro, vivem uma relação de amor e ódio.

A junção do casal é incômoda para ambos em um primeiro momento, mas depois de um tempo de convivência, sentimentos reais começam a despertar, mas nenhum dos dois quer dar o braço a torcer.

Como assistir

Para acompanhar O Cravo e a Rosa de segunda a sexta no novo horário de novelas da Globo, é só sintonizar no canal pela sua televisão ou usar a aba ‘agora na TV’ da Globoplay. Essa opção é gratuita, no entanto, exige que o usuário tenha um login no site.

Já para os ansiosos que nem querem esperar o dia 6 de dezembro para ver O Cravo e a Rosa, os capítulos do folhetim estão disponíveis na Globoplay. Porém, neste caso, é necessário ser assinante para ter acesso ao conteúdo.

