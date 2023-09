Pai de Franco? Nova pista de quem abusou de Petra em Terra e Paixão

Dois homens serão apontados como os possíveis abusadores de Petra (Debora Ozório) nos próximos capítulos de Terra e Paixão. A agrônoma vai disparar um tiro ao achar que seu algoz está dentro de sua casa, mas o folhetim também dará dicas de quem pode ser o verdadeiro culpado.

Rodolfo pode ter abusado de Petra na infância

Um novo personagem de Terra e Paixão será apontado por Petra como seu abusador. Em cenas que vão ao ar a partir do dia 21 de setembro, quinta-feira, Rodolfo (Eduardo Lago), pai de Franco (Gil Coelho), irá até Nova Primavera para visitar o filho e conhecer a nova namorada do rapaz, Yandara (Rafaela Cocal).

Franco mantém um relacionamento próximo da família La Selva, o que faz com que Antônio (Tony Ramos) convide-o para jantar em sua casa. No entanto, ao ver homem, Petra acredita que foi ele quem a abusou na infância e gerou todo esse trauma.

Desesperada, a agrônoma pega uma arma de Antônio, mas atira acidentalmente no pé de Hélio (Rafael Vitti). Para proteger sua amada, o engenheiro sustentará a história contada pelo fazendeiro a Marino (Leandro Lima) e dirá que o tiro foi um acidente, e que a arma disparou sem querer, por ele mesmo.

O resumo de Terra e Paixão não deixa claro se Rodolfo de fato é o abusador de Petra ou se a agrônoma se confundiu. Também não há mais menções ao pai de Franco até o capítulo de 23 de setembro.

Apesar da atitude de Petra, o público terá motivos para desconfiar de um outro personagem já conhecido. O folhetim começará a dar algumas dicas do que pode ter acontecido na infância da caçula nas próximas semanas.

Andrade é o segundo suspeito

Outra possibilidade é que foi Andrade (Ângelo Antônio) quem abusou de Petra. Depois de dar o tiro em Hélio, a jovem entrará em surto e começará a recobrar as lembranças da violência que sofreu. As informações foram adiantadas pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV.

Petra vai começar a fazer terapia para enfim tratar do trauma que guardou por tanto tempo. Será revelado que o homem que abusou de Petra era um peão que trabalhava para Antônio e que frequentava a casa da família pois tinha uma relação com Angelina (Inez Viana).

Ao mesmo tempo, será mostrado que Andrade começa a participar de um grupo de apoio para alcóolatras. O pai de Christian (Felipe Melquiades) começará a dar sinais de que esconde um grande segredo do passado. Também será revelado que, há muito tempo, ele trabalhou como peão na fazenda de Antônio.

Andrade vai começar a expor que levava uma vida bastante diferente antes de se casar com Lucinda (Débora Falabella). Um desses indícios é a aproximação entre ele e Nice (Alexandra Richter), que faz parte do passado de alguns moradores de Nova Primavera.

Nas redes sociais, essa é a teoria mais aceita pelos espectadores. "Quem abusou da Petra foi o Andrade, né? Fui pesquisar e apareceu o nome dele. Literalmente, um lixo de personagem. Desserviço total", publicou um internauta. "Essa trip do Andrade ser o abusador da Petra vai ser um míssil nuclear maluco", escreveu outra.

Outro nome bastante citado é Tadeu (Claudio Gabriel). "Quem foi que abusou da Petra ein? Tô entre Tadeu e o Andrade", especulou uma tuiteira. "Apostas de quem fez isso com a Petra: Andrade, Tadeu ou o advogado dos La Selva", publicou mais uma internauta.

