Como descobrem quem abusou de Petra em Terra e Paixão?

Petra, vivida pela atriz Debora Ozório, tem um trauma que recarregou durante toda a sua vida, um abuso que sofreu quando criança. Sem nunca ter falado para ninguém sobre o ocorrido, ela se abriu com Hélio, de Rafa Vitti, mas não revelou a identidade do criminoso. Mas como vão descobrir quem abusou de Petra? Segredo promete movimentar a história.

Como vão descobrir o abusador de Petra em Terra e Paixão

A revelação de quem abusou de Petra ainda está longe na história pelo andamento dos resumos e promete continuar um mistério que o autor Walcyr Carrasco vai continuar trabalhando na novela Terra e Paixão. Os detalhes de como o nome do bandido será descoberto ainda não foram divulgados, mas como Petra é a única que sabe a identidade dele, é possível que a mocinha enfim tenha coragem de se abrir com os pais e conte o nome do homem.

Caso isso não aconteça, também é possível que ela reencontre o abusador em algum momento. Sua reação de medo, desespero ou raiva pode ser a pista que Hélio (Rafa Vitti), Caio (Cauã Reymond), Luigi (Rainer Cadete) ou os pais da garota precisem para desvendar esse mistério. Já que se passaram tantos anos, é difícil acreditar que agora o criminoso confessaria do nada, mas também pode acontecer, dependendo de quem for o responsável pelo abuso.

Segundo apuração do colunista André Romano, do Observatório da TV, agora em setembro, está previsto na história que será revelado que o homem que abusou de Petra foi Andrade (Ângelo Antônio), que trabalhou nas terras do La Selva antes de se casar com Lucinda (Debora Falabella). Porém, tudo ainda pode mudar na história e o folhetim fica no ar até janeiro, o que dá muito tempo para Carrasco criar novas reviravoltas nesta trama.

Nas redes sociais, o maior suspeito do público é Tadeu (Claudio Gabriel), presidente da Cooperativa. Ele é amigo de Antônio e com fácil acesso a casa dos La Selva. Além disso, é um mau-caráter que já atacou a jovem quando pensou que ela fosse a cam-girl que conheceu pela internet e tem obsessão por Anely (Tatá Werneck). Se ele fosse revelado um abusador, não seria uma grande surpresa aos fãs do folhetim, que já têm asco de seu caráter.

Petra é mesmo filha de Antônio?

Depois de descobrir que Daniel (Johnny Massaro) não era seu filho, Antônio terá um novo baque ao longo da trama de Terra e Paixão. O fazendeiro vai receber a dura notícia que Petra também é herdeira de seu irmão mais novo, Ademir (Charles Fricks), segundo apuração da coluna de André Romano no Observatório da TV, em julho. Os personagens do folhetim das 9 descobrirão que Irene manteve seu caso com Ademir depois que deixou de ser garota de programa e teve Daniel, assim Petra também não é herdeira legítima do ricaço.

Para quem começou a novela com vários filhos, Antônio pode acabar sem quase nenhum. Caio ainda é considerado filho do pecuarista, mas as puladas de cerca de Agatha (Eliane Giardini) durante o casamento com o ricaço deixa a paternidade do rapaz em cheque. O rapaz pode ser mesmo herdeiro de Antônio, mas também pode ser filho de Gentil (Flávio Bauraqui), com quem ela namorou antes, ou do médico Evandro (Rafael Cardoso), com quem teve um caso e fugiu de Nova Primavera.

Sem Daniel, Petra e Caio, com quem ficaria a sucessão e herança de Antônio? É aí que viria uma das maiores reviravoltas da história, ninguém mais, ninguém menos que Aline (Barbara Reis). Ainda segundo André Romano, ela é filha do fazendeiro porque sua mãe Jussara (Tatiana Tiburcio) se envolveu com Antônio quando trabalhou na casa dele na juventude.

